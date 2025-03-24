爆徐巧芯佔場地不用 吳靜怡喊她老公酸：辦德州撲克賽好了

吳靜怡表示，本來很興奮徐巧芯（圖）終於要認真辦活動、服務回饋鄉親，結果昨天借了場地不用、鎖門擺爛。（資料照）

2025/03/24 09:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免熱潮延續，台北市罷免團體擺攤連署須申請集會遊行，一場押金3萬元，而國民黨立委徐巧芯借了722場次的區民活動中心，只繳5萬9000元押金就可以不斷沿用，引發民眾質疑公平性。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日（24日）在臉書發文諷刺：「劉彥澧，你的太太徐巧芯借了很多活動中心的場地，要不要乾脆舉辦松信區公益德州撲克大賽？」

吳靜怡表示，本來很興奮徐巧芯終於要認真辦活動、服務回饋鄉親，結果昨天（23日）借了場地不用、鎖門擺爛，是不是因為租金400到1000元不等很便宜，又或者保證金大概1500元可以沿用，借了也不會有局處稽核？吳靜怡說：「拜託，社團也都有借場地，哪一場沒有稽核人員？第一場這樣搞，早就被警告取消申請了，好嗎？」

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隨後吳靜怡話鋒一轉，開始對劉彥澧喊話：「還是乾脆幫您太太徐巧芯舉辦松信『土地開發、都更危老說明會』，反正你們的朋友應該蠻多是專門幹大事的，我也會全程報名參加來聽，不然，徐巧芯是全台灣最應該舉辦『反詐騙說明會』，一方面扭轉自己形象，另一方面能幫家屬們做點善事呀！」

吳靜怡也諷刺地說不如把場地讓給她，可以直接贊助劉彥澧跟幣圈一起開「認識虛擬貨幣講座」，她笑說：「教大家如何投資虛擬貨幣、合法換幣，如何才不會像徐巧芯的大姑夫妻劉向婕、杜秉澄，因涉嫌協助詐騙集團洗錢，將贓款換成虛擬貨幣，款項高達2700萬多元，台北地院依洗錢、加重詐欺、組織犯罪，還被羈押中！」

吳靜怡表示，徐巧芯生活可以很滋潤了，又何必到立法院國會來亂台灣；徐巧芯交友已經夠複雜了，何必來攪亂整個國會？吳批評徐巧芯：「少拿著中華民國的招牌說愛國，『德州撲克、都更遊戲、詐欺獵人』這麼多主題，357場活動不難辦，妳辦，我幫妳宣傳！」

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