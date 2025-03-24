為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    爆徐巧芯佔場地不用 吳靜怡喊她老公酸：辦德州撲克賽好了

    吳靜怡表示，本來很興奮徐巧芯（圖）終於要認真辦活動、服務回饋鄉親，結果昨天借了場地不用、鎖門擺爛。（資料照）

    吳靜怡表示，本來很興奮徐巧芯（圖）終於要認真辦活動、服務回饋鄉親，結果昨天借了場地不用、鎖門擺爛。（資料照）

    2025/03/24 09:52

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免熱潮延續，台北市罷免團體擺攤連署須申請集會遊行，一場押金3萬元，而國民黨立委徐巧芯借了722場次的區民活動中心，只繳5萬9000元押金就可以不斷沿用，引發民眾質疑公平性。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日（24日）在臉書發文諷刺：「劉彥澧，你的太太徐巧芯借了很多活動中心的場地，要不要乾脆舉辦松信區公益德州撲克大賽？」

    吳靜怡表示，本來很興奮徐巧芯終於要認真辦活動、服務回饋鄉親，結果昨天（23日）借了場地不用、鎖門擺爛，是不是因為租金400到1000元不等很便宜，又或者保證金大概1500元可以沿用，借了也不會有局處稽核？吳靜怡說：「拜託，社團也都有借場地，哪一場沒有稽核人員？第一場這樣搞，早就被警告取消申請了，好嗎？」

    隨後吳靜怡話鋒一轉，開始對劉彥澧喊話：「還是乾脆幫您太太徐巧芯舉辦松信『土地開發、都更危老說明會』，反正你們的朋友應該蠻多是專門幹大事的，我也會全程報名參加來聽，不然，徐巧芯是全台灣最應該舉辦『反詐騙說明會』，一方面扭轉自己形象，另一方面能幫家屬們做點善事呀！」

    吳靜怡也諷刺地說不如把場地讓給她，可以直接贊助劉彥澧跟幣圈一起開「認識虛擬貨幣講座」，她笑說：「教大家如何投資虛擬貨幣、合法換幣，如何才不會像徐巧芯的大姑夫妻劉向婕、杜秉澄，因涉嫌協助詐騙集團洗錢，將贓款換成虛擬貨幣，款項高達2700萬多元，台北地院依洗錢、加重詐欺、組織犯罪，還被羈押中！」

    吳靜怡表示，徐巧芯生活可以很滋潤了，又何必到立法院國會來亂台灣；徐巧芯交友已經夠複雜了，何必來攪亂整個國會？吳批評徐巧芯：「少拿著中華民國的招牌說愛國，『德州撲克、都更遊戲、詐欺獵人』這麼多主題，357場活動不難辦，妳辦，我幫妳宣傳！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播