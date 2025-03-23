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    首頁　>　政治

    志工難為！ 桃園罷免魯明哲團體連署屢遭怒罵

    發起罷免桃園市第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」在中壢區公園擺攤提供民眾連署。（記者李容萍攝）

    發起罷免桃園市第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」在中壢區公園擺攤提供民眾連署。（記者李容萍攝）

    2025/03/23 23:42

    〔記者李容萍／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊啟動第二階段連署，發起罷免第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」，昨日在中壢一號社會宅旁邊的永褔羅漢松公園擺攤連署，結果陸續有民眾走過來狂酸志工「吃飽太閒」的酸語，一位婦人狂罵「為什麼要搞罷免？罷免不用錢？你們頭腦真的是…」好幾分鐘，讓志工感到「被罵到不要不要的」、壓力很大。

    另外，日前罷團在橫山書法公園土地公廟遇到一名鬧場大姐，來回兩三趟飆罵志工「就是有你們這群搞罷免的人造成國家內部分裂，不要在土地公面前做這種事，土地公是在保佑大家祝福大家，你們這是在詛咒大家，滾！給我滾！看了就討厭」。

    還有日前在馬祖新村的連署站，竟有一名持反對意見的大叔滿臉怒氣逼近，並且口出惡言，對著連署站的志工嗆聲，逼得志工只能不斷後退，心生畏懼。

    罷魯志工李小姐表示，目前罷團持續在中壢區各公園、市場機動擺攤提供民眾連署，因觀察永褔羅漢松公園這邊的住戶會互相監視，有意願想簽的都會叫志工去比較看不見的地方簽，導致收件量不高，可能下次會考慮不排這個點。

    對此類似事件，團隊領銜人Dora表示，罷免是一項民主權利，團隊會以平和、專業的態度向民眾說明行動的正當性，遇到不同立場的民眾，請尊重對方意見，不進行對立言語或挑釁回應；但也提醒志工保持冷靜，避免衝突，碰到辱罵或騷擾立即蒐證，以人身安全優先，避免單獨行動，若情勢升級，立即報警。

    Dora強調，罷免團隊尊重不同意見，歡迎理性討論，但團隊無法接受任何形式的語言攻擊或肢體干預。對於涉及公然侮辱、誹謗甚至暴力行為的個案，團隊已保留法律追訴權，並將根據情況採取法律行動。希望所有民眾都能尊重彼此的權利，理性表達立場。

    發起罷免桃園市第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」在永褔羅漢松公園擺攤連署，圖左婦人狂罵志工好幾分鐘。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」提供）

    發起罷免桃園市第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」在永褔羅漢松公園擺攤連署，圖左婦人狂罵志工好幾分鐘。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」提供）

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