黃國昌怒批綠營亂花錢 對街突現「下台」聲浪

民眾黨主席黃國昌高舉「咱是台灣人 人民要當家」標語，怒批民進黨亂花錢。（記者羅國嘉攝）

2025/03/23 18:45

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨於今（23）日下午在新北板橋車站旁舉辦「人民要當家」宣講活動，吸引約6千人次支持者到場，不少民眾高舉「咱是台灣人 人民要當家」等標語，現場氣氛熱烈，群眾並高呼「賴清德下台」、「卓榮泰還錢」等口號。不料，活動中有不支持的民眾站在對街也喊「黃國昌下台」，雙方火藥味十足。

民眾黨板橋宣講湧6000人

宣講由新北市議員陳世軒與民眾黨組織部副主任周曉芸主持，黨主席黃國昌率領黨公職及各界專家學者，包括台北商業大學財稅系教授黃耀輝、台灣公務革新力量常務理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟理事長林家輝、資深媒體人楊文嘉，並也邀請前黨主席柯文哲妻子陳佩琪到場，共同向約6千人次民眾發聲，共同守護荷包、守護真相、守護未來。

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黨主席黃國昌在活動中痛批民進黨政府長期放任「綠色權貴」濫用公帑，貪污浪費成風，高官與財團夜夜應酬、奢靡享樂，甚至用於收買特定媒體，卻對人民大談財政困難，削減基本民生預算，痛批「把人民當盤子」、「人民的納稅錢，不是讓民進黨政府任意揮霍的私房錢」，也強調「民眾黨不講空話，我們用一個個具體案例，讓台灣人民看清楚民進黨是如何亂花錢、怎麼樣掏空國庫。」

針對國防預算議題，黃國昌指出，過去八年國防預算逐年增加，從2018年的3278億元增至2024年的4761億元。然而，他質疑這些經費是否真正用於提升國軍戰力，並揭露國軍使用的防彈背心竟是來自中國的劣質產品，直指其中涉及弊端。

此外，黃國昌提及「小英之友會」的成員涉嫌挪用國發基金資金，並批評民進黨政府縱容貪腐，任由涉案人士逃亡海外。他要求執政黨負責，向台灣人民交代資金流向，並對相關人員究責。

民眾黨團主任陳智菡也揭露，政府總債務逼近6兆，勞保潛藏虧損更達12兆，「每位國民平均背負26萬元債務，這是民進黨留下的沉重負擔。」資深媒體人楊文嘉則嚴正呼籲，「台灣人要審判民進黨的專制的政權。」

最後，黃國昌宣布，民眾黨將於3月30日在新竹天公壇舉行「守護真相 守護人民荷包」宣講，呼籲民眾持續關心政府財政運作，捍衛自身權益，「台灣是民主國家，人民才是國家的主人，我們不會允許任何政黨壟斷權力、踐踏民主。」

民眾黨下午在新北板橋車站旁舉辦「人民要當家」宣講活動，吸引近6千支持者到場。（記者羅國嘉攝）

活動中有不支持的民眾站在對街喊「黃國昌下台」，雙方火藥味十足。 （記者羅國嘉攝）

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