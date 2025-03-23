為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    錯亂？陳智菡問「藍白砍預算真的讓政府無法做事？」 台下小草：是！

    陳智菡上台宣講。（圖翻攝自YT「民眾之聲」）

    陳智菡上台宣講。（圖翻攝自YT「民眾之聲」）

    2025/03/23 20:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨今天（23）下午於新北板橋車站北2門旁舉辦「人民要當家」宣講活動，民眾黨團主任陳智菡上台發言時，詢問「藍白砍預算讓政府沒辦法好好做事是真的嗎？」，沒想到台下馬上有人回答「是」，一旁的主持人、新北市議員一旁的主持人陳世軒還大聲復誦了一遍觀眾的回答，讓場面一度尷尬。

    今天的民眾黨宣講活動上，輪到陳智菡上台時就馬上出現窘境。陳智菡：「一開始我們先來喊一下口號好不好，人民要監督，我們要真相！台灣要進步，……」接下來底下一片靜默，沒人要接下一句口號，陳智菡只好尷尬地自己念完口號「政府要監督」。

    陳智菡接著問支持者：「我們不想要再被這個政府給蒙蔽了，過去每一天，你打開電視，打開政論節目，你會看到很多人告訴你，『藍白聯手砍預算，政府沒有辦法繼續做事』，這是真的嗎？這是真的嗎？」不料台下馬上有人回答「是」，一旁的主持人陳世軒也大聲復誦了一遍：「是！」

    該片段隨即被分享到Threads上掀起熱烈討論，「真的快被民眾黨搞瘋了，笑到瘋掉」、「快笑死，吃了什麼誠實豆沙包」、「主持人是不是恍神啊」、「他們是不是講不贏就耍笨」、「都反串的吧」、「有夠尷尬的」、「就說閱讀理解能力很重要吧」、「街頭喜劇現場」、「這一棚到底是在演什麼爆笑喜劇？」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播