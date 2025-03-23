錯亂？陳智菡問「藍白砍預算真的讓政府無法做事？」 台下小草：是！

陳智菡上台宣講。（圖翻攝自YT「民眾之聲」）

2025/03/23 20:11

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨今天（23）下午於新北板橋車站北2門旁舉辦「人民要當家」宣講活動，民眾黨團主任陳智菡上台發言時，詢問「藍白砍預算讓政府沒辦法好好做事是真的嗎？」，沒想到台下馬上有人回答「是」，一旁的主持人、新北市議員一旁的主持人陳世軒還大聲復誦了一遍觀眾的回答，讓場面一度尷尬。

今天的民眾黨宣講活動上，輪到陳智菡上台時就馬上出現窘境。陳智菡：「一開始我們先來喊一下口號好不好，人民要監督，我們要真相！台灣要進步，……」接下來底下一片靜默，沒人要接下一句口號，陳智菡只好尷尬地自己念完口號「政府要監督」。

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陳智菡接著問支持者：「我們不想要再被這個政府給蒙蔽了，過去每一天，你打開電視，打開政論節目，你會看到很多人告訴你，『藍白聯手砍預算，政府沒有辦法繼續做事』，這是真的嗎？這是真的嗎？」不料台下馬上有人回答「是」，一旁的主持人陳世軒也大聲復誦了一遍：「是！」

該片段隨即被分享到Threads上掀起熱烈討論，「真的快被民眾黨搞瘋了，笑到瘋掉」、「快笑死，吃了什麼誠實豆沙包」、「主持人是不是恍神啊」、「他們是不是講不贏就耍笨」、「都反串的吧」、「有夠尷尬的」、「就說閱讀理解能力很重要吧」、「街頭喜劇現場」、「這一棚到底是在演什麼爆笑喜劇？」

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