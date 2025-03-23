雙和罷團永和仁愛公園肥皂箱宣講 連署攤位座無虛席

雙和罷團23日在永和區仁愛公園舉辦「雙和罷免俱樂部x公民肥皂箱」宣講，連署攤位座無虛席。（記者陳奕劭攝）

2025/03/23 18:39

〔記者陳奕劭／新北報導〕國民黨籍的新北市6名立委葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔，皆已通過第一階段的提議罷免門檻，陸續進入第二階段的連署作業，雙和罷團23日在永和區仁愛公園舉辦「雙和罷免俱樂部x公民肥皂箱」宣講，邀請台灣教師聯盟理事長潘威佑、師大副教授楊聰榮、政大教授李酉潭宣講，獲民眾仍熱烈喝采，連署攤位座無虛席。

罷免團體「無獻清林」、「倫刪立舒」今天在永和區仁愛公園舉辦「雙和罷免俱樂部x公民肥皂箱」宣講，不少路過公園的民眾紛紛向罷團加油打氣，也有民眾當場停下來簽連署書，連署攤位座無虛席，但有民眾在後方嗆聲「台積電在哪裡？」，整場活動和平落幕，未爆發任何衝突。

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楊聰榮表示，林德福已經做太久，常常在立法院睡著，現在連質詢都不會，已經產生職業倦怠，張智倫的父親正是當年僅用30秒通過服貿的前立委張慶忠，現在他們在國會已淪為黨意立委，所以公民才要站出來，告訴他們「雙和不是鐵板一塊」。

潘威佑指出，林德福黨派色彩鮮明，長期把持政治資源，卻未積極爭取選區利益，平時地方看不到人，在立法院與立委陳玉珍一同淡化中國威脅，親共立場明顯；而張智倫避免批評中國軍事威脅，還反過來批評台灣政府買武器，甚至去年與傅崐萁訪問北京，罷免這樣的立委正是捍衛台灣民主。

李酉潭說，罷免權是公民社會的發揮，是節制立法權不受控制的情況下，不得已的作法，它不是為了消滅在野黨，而是要產生健康稱職的反對黨，民主就是要不斷接受檢驗，未來大罷免成功後，台灣人民會選出適合擔任國會議員的人。

雙和罷團23日在永和區仁愛公園舉辦「雙和罷免俱樂部x公民肥皂箱」宣講，張貼紅布條拒絕舔共立委。（記者陳奕劭攝）

台灣教師聯盟理事長潘威佑批評，林德福黨派色彩鮮明，在立法院與立委陳玉珍一同淡化中國威脅，親共立場明顯。（記者陳奕劭攝）

李酉潭說，罷免權是公民社會的發揮，是節制立法權不受控制的情況下，不得已的作法，它不是為了消滅在野黨，而是要產生健康稱職的反對黨。（記者陳奕劭攝）

雙和罷團邀請邀請台灣教師聯盟理事長潘威佑（左2）、師大副教授楊聰榮（右）、政大教授李酉潭（中）宣講，獲民眾仍熱烈喝采。（記者陳奕劭攝）

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