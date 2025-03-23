阿罷之宣講！台灣擊敗COVID又中「舔共」病毒 醫籲再起身對抗

台灣醫事法律學會執行長羅浚晅說，台灣藉由優質的公衛素養，打敗了COVID-19，如今有些人又中了「嚴重舔共」的政治病毒，希望民眾可以再一次發揮公民素養，對抗中國病毒。（記者董冠怡攝）

2025/03/23 18:46

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免板橋東區藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今天在五權公園舉辦連署收件，同步邀請前立委兼立法院榮譽顧問陳柏惟、台灣醫事法律學會執行長羅浚晅、政治評論員張益贍、香港人權律師桑普宣講，暢聊「從公民運動到大罷免」，現場氣氛高昂，民眾不時高喊，「光復板東！重返民主聖地！」

陳柏惟表示，人民投票選出民意代表，就是要他（她）負責在立法院幫忙照顧國家，除非必要，否則人民不會走上街頭，今天站出來是因藍白過去一年在立法院「為非作歹」，未經充分溝通便強行通過議案，讓人不放心，對於「異」見不僅不自省檢討，反倒簡化成「你們都是民進黨的」，而且國民黨在立院取得多數席次後，宛如很久沒有吃到肉一樣四處亂蹭。

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陳柏惟指出，立院黨團總召傅崑萁如果說錯話，黨內「小弟、小妹」沒人敢反駁，罷免不單單只是罷免立委，而是讓民代知道切勿為非作歹惹毛老百姓，「投票的人才是老大！」號召民眾出來連署衝高份數，「攻破葉元之防（前）線！全國罷免第一高票！」繼續讓國家健康正常發展。

羅浚晅提到，台灣藉由優質的公衛素養，打敗了COVID-19，如今有些人又中了「嚴重舔共」的政治病毒，希望民眾可以再一次發揮公民素養，對抗中國病毒。台灣有自己的憲政架構、清楚國家的價值，「我們的國家不能被毀壞賣掉」、「將違反憲政價值的人掃出去」。

羅浚晅說，每一張連署書都會用最高規格對待，由於大家熱愛自己的國家，也明白一路走到民主有多麼不容易，更不願意走白色恐怖的回頭路，「罷免不可以熄火！」即便無法將通過一階的35名藍委全數罷掉，至少也能讓剩下的人在旁邊皮皮挫，透過全國各地公民、團體綿密串聯，彰顯台灣價值。

張益贍提及，自己也當過助理，心疼葉元之的已故前助理方旭受到的對待，並一一點名中和張智倫、永和林德福等五名新北市立委的看法，不要以為葉元之被圍住其他人有可以就此沒事，另重提葉元之近日被爆料施壓警察一事，反問警察出身的市長侯友宜作何感想？「連做人的道理都不懂，別跟我說立委可以做得多好。」

桑普說，葉元之上次票數只贏前綠委羅致政一點點，希望這一次可以「翻過來」，未來無論誰會當選，重要的是「罷掉通匪立委」，呼籲台灣人以香港為借鏡，香港受到的教訓讓他印象深刻，原本活潑自由的香港，後來被「洗人口」洗到連生活日常用字都得改成中國慣用語，中共野想把國民黨逐漸改造成「台灣支部」；這次不是藍綠的對決，而是要與台派人士共同守護台灣，「只有民主自由台灣不夠，還需要團結反共的台灣」。

前立委兼立法院榮譽顧問陳柏惟表示，人民今天站出來是因藍白過去一年在立法院「為非作歹」，未經充分溝通便強行通過議案，讓人不放心。（記者董冠怡攝）

不少民眾齊聚五權公園連署並聆聽宣講活動。（記者董冠怡攝）

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