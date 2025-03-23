場地押金不斷延用 簡舒培批徐巧芯取巧如詐騙集團

民進黨議員簡舒培痛批蔣萬安護航藍委沒有極限。（台北市議員簡舒培提供）

2025/03/23 18:28

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委徐巧芯將選區（松山區、信義區）內12處區民活動中心，3至6月的使用時段借用了722場次，民進黨議員簡舒培揭露她借用的成本遠不及罷團被市府要求申請會遊行要繳納的保證金，徐巧芯卻反嘲「議員不要耍白痴」；簡舒培反譏「立委不要不識字」，並指她取巧鑽法律漏洞還沾沾自喜，取巧心態像極了詐騙集團。

徐巧芯批評簡舒培造謠她「借滿活動中心」、「只繳保證金」，強調她並沒有「借滿」，「拜託當一個議員不要耍白痴。」還說借用的場地除了自己辦活動，也是要讓之後議員們宣講的時候有地方可去，且已繳完保證金、場地費。簡舒培表示未說她借滿、未提她只繳保證金，說的是她「大量租借區民活動中心3至6月的黃金時段」，還幫她算了場租費，「當一個立委不要不識字好嗎」。

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簡舒培表示，無論是徐巧芯大量借用區民活動中心或是罷團借路權擺攤，都屬於地方政府的行政裁量權；在借用區民活動中心上，市府認定是「同一人申請很多場次，押金可不斷延用」，也就是繳了第一場活動押金，接下來到幾一百場都是同一筆，不要再增加；反觀罷團擺攤收連署卻要申請集會遊行，每次都要繳交3萬保證金。

簡舒培指出，「一筆押金可不斷延用」vs「每次申請集遊都要繳3萬」，徐巧芯就是看準這個制度漏洞，以極少成本借用大量區活場地，即使把場地放著不用，市府又能奈她何？蔣萬安就是在用自己的行政權力和市府資源，加深大立委與公民團體在這場罷免戰的武器不對等。

簡舒培說，國民黨過去以菁英形象走闖政壇，但自徐巧芯這種為了刷聲量毫無底線的人出現後，整個國民黨開始集體無腦化，不只數學、邏輯、閱讀能力都零分，取巧心態更是連操守都要死當；立委的職責應該是補上法律漏洞，徐巧芯跟國民黨在立法院阻擋國安修法、大開國安漏洞，面對公民怒火卻狂鑽制度漏洞，被揭穿後還不知羞恥，對自己的小聰明沾沾自喜，當立法委員不稱職，取巧心態更像極了詐騙集團。

台北市議員徐巧芯今天登記使用信義區黎平活動中心上午8點到晚上9點的時段，但她今天一早出席黨部慶生會活動，民眾也發現活動中心大門深鎖並未辦活動。（取自徐巧芯臉書）

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