「罷免無法解決問題」看板引發誤會 時力：拆除修正後再上架

時代力量在新竹中華路的罷免看板近日因語意不清而引發熱議。（擷取自林志潔臉書）

2025/03/23 17:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動如火如荼展開，政黨「時代力量」近日在新竹設立罷免看板，內容為「不是塞在上班路上，就是塞在下班路上。你受夠了嗎？罷免無法解決問題的」，並在旁邊放上國民黨新竹市立委鄭正鈐及新竹縣立委林思銘姓名被打叉的圖案。然而，不少網友質疑時代力量的看板是在嘲諷罷免「無法解決問題」，引發熱議。對此，時代力量稍早也發布聲明澄清。

陽明交大法律學者林志潔昨（22）日在臉書發文表示，這個看板容易讓人誤解為「罷免無法解決問題」，並質疑「是要大家不要罷免？因為這麼塞車，罷免也沒用？」她建議，如果看板訴求是每天塞車都沒人解決，所以要罷免掉這2位無法解決問題的立委，正確的寫法應該是「『請』罷免無法解決問題的A和B」，才能清楚表達意圖。

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此外，林志潔也戲謔地說，「咦，市長呢？沒有寫到最能改善交通的市長？也應該加一下啊！」並強調，罷免資源要珍惜，還是改一下為宜。

時代力量稍早發表聲明澄清，「時代力量以行動支持公民罷免！我們的立場很明確，就是要下架惡質藍委，才能讓國家繼續進步。」同時坦承該看板確實存在語意不清、設計版面的問題，「是我們審稿期間的疏漏」。

時代力量感謝大家提醒，並指出經過審慎檢討後，明（24）日會先拆除看板，修正設計後再上架，「罷免需要所有人的共同支持，時代力量也會繼續堅持作公民的後盾，一起為罷免行動而努力！」

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