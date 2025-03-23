「人民是頭家」政策宣講來到總統本命區 人潮爆棚

政策宣講團到台南，人潮大爆滿。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/23 16:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「人民是頭家」政策宣講巡迴列車今天開抵總統賴清德的本命區-台南，由閣揆卓榮泰帶隊，湧入逾3000名支持者，現場爆滿，齊聲高喊「大罷免、大成功」，攜手救國家。

今天的宣講活動在永康區大灣武龍宮前方廣場舉行，鄉親踴躍參加，還有來自外縣市的支持者，除了廟埕座無虛席之外，站立的人潮外溢至一旁的國光三街10巷、崑山街200巷等地，數以千計。

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活動登場前，由南市黨部主委郭國文帶領黨公職帶隊先上香參拜，祈求神明保佑罷免成功，並與鄉親一起吶喊「國家要安全、台灣要向前」，場面熱烈。

台南6位在地立委賴惠員、王定宇、陳亭妃、林俊憲、林宜瑾、郭國文陸續上台宣講，強調二階段連署的重要性，懇請大家拜託外縣市親友站出來響應。

市長黃偉哲與文化部長李遠、教育部次長張廖萬堅、民進黨秘書長林右昌也到場，林宜瑾與不分區立委王義川擔任主持人，卓榮泰壓軸宣講。

議長邱莉莉、副議長林志展，以及民進黨各議員幾乎到場，也將協助二階連署，推動罷免。

政策宣講團到台南，人潮大爆滿。（記者吳俊鋒攝）

政策宣講團到台南，人潮大爆滿，活動前先上香參拜。（記者吳俊鋒攝）

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