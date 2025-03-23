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    李彥秀擁美國豪宅未申報 律師現身「港湖除銹」怒轟1事

    詹晉鑒律師提醒，儘管罷免李彥秀第一階段連署已順利通過，但距離第二及第三階段的連署數分別仍須達到6萬、8萬份，呼籲民眾踴躍參與。（記者劉詠韻攝）

    詹晉鑒律師提醒，儘管罷免李彥秀第一階段連署已順利通過，但距離第二及第三階段的連署數分別仍須達到6萬、8萬份，呼籲民眾踴躍參與。（記者劉詠韻攝）

    2025/03/23 17:07

    〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免台北市內湖、南港區立委李彥秀團體「港湖除銹」今（23日）下午於哈啦影城旁設攤連署，並邀來詹晉鑒律師及名嘴張益贍等人宣講，盼透過法律、政論解析等角度告知民眾為什麼要支持罷免。詹晉鑒批評，李彥秀捲入美國房產等爭議，起初不僅試圖以「我不知道」蒙混過關，且至今仍未清楚說明財產狀況，恐怕日後也不會誠實申報國籍。

    今日整天台北市天氣晴朗，於連署站陸續有民眾到場簽署及送件，一旁並有值勤員警管制秩序。詹晉鑒律師先質疑，過去曾有立委因被爆出雙重國籍而遭拔除資格，而參選的民意代表本身有義務申報房產，倘若李彥秀事發後遲遲未向民眾公開說明美國房產的情況，是否日後也不會誠實申報國籍？李彥秀面對美國房產未如實申報的疑慮，卻僅開直播稱「我不知道」意圖蒙混過關，糊弄說法實不可取。

    基於行政院針對選罷修法所提覆議案，相關修法可能變相提高罷免門檻，同時限制人民罷免權，詹晉鑒說，此次極有可能是台灣罷免史上的最後一次，未來到罷免同意票須大於罷免讓的當選票數，「以李彥秀的當選票數超過10萬，未來若運用藍白立法院通過門檻，屆時罷免票數將不止8萬票，恐需10萬票才達標，簡直是不可能的任務。」

    詹晉鑒並提醒，儘管罷免李彥秀第一階段連署已順利通過，但距離第二及第三階段的連署數分別仍須達6萬、8萬份，呼籲有意連署罷免的民眾踴躍參與。

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