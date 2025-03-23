怒轟民進黨「把人民當盤子」 黃國昌號召全民當「民主派報員」

民眾黨主席黃國昌（右）強調，DM的受文者就是總統賴清德，要求執政黨正面回應，不能再閃躲。（記者羅國嘉攝）

2025/03/23 16:56

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨今（23）日下午於新北板橋車站北2門旁舉辦「人民要當家」宣講，吸引大批支持者參與，不少民眾高舉「咱是台灣人，人民要當家」等手舉牌。黨主席黃國昌在活動中猛烈抨擊民進黨「把人民當盤子」，指控其政府貪腐、濫用納稅人的錢，並號召全民成為「民主派報員」，共同傳播真相。

黃國昌指出，民進黨官員四處下鄉造謠，表面上高喊「人民是頭家」，但實際上卻「把人民當盤子」，甚至動用政府資源，將納稅人的錢用於補貼特定媒體，來進行輿論操作與洗腦。

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黃國昌怒批，「民進黨政府濫用的每一分錢，都是台灣人民的納稅錢，不是賴清德的私人財產」，如今中央政府甚至以威脅的口氣對人民表示「要嘛拿1千億去補貼台電，不然就漲電價。」

黃國昌指控，民進黨政府的貪腐與浪費已經到了不可容忍的地步，開記者會時哭窮，聲稱連衛生紙都買不起，但「晚上卻吃魚翅、抱辣妹」，這樣的行徑令人髮指。他強調，台灣人民必須追究政府不當施政，並質問「錢到底什麼時候還回來？」

他表示，民眾黨雖然沒有執政資源，也無法像民進黨一樣編列14億元「收買媒體、散播假消息、洗腦人民」，但會透過基層動員，黃國昌號召現場支持者成為「民主派報員」，透過發放宣傳單，讓更多人了解民進黨政府的財政黑幕，讓真相傳播出去。

「每一份DM都要告訴所有人，民進黨政府貪汙花了多少錢」，黃國昌強調，這些宣傳品的受文者就是總統賴清德，要求執政黨不能再閃躲，必須給人民一個交代。

活動尾聲，黃國昌偕同前黨主席柯文哲妻子陳佩琪及多名民眾黨立委一同走下台，發放印有「薪資單」字樣的文宣，象徵向民進黨政府「算帳」，要求政府交代被貪污與浪費的納稅錢何時歸還。黃國昌說，「這信封袋上的每一分錢，都是人民的血汗錢，不是民進黨的錢！」台灣人民不能再被政府欺騙，民眾黨將持續揭露貪腐問題，確保人民的權益不再遭到踐踏。

民眾高舉「咱是台灣人 人民要當家」等手舉牌。（記者羅國嘉攝）

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