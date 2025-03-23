鼓吹武統2中配直播互取暖 得知限期離境瞬間臉垮讓網熱議

小微（左）、恩綺（右）合體直播，恩綺知道自己也要限期離境後，臉上微表情引發網友熱議。（圖翻攝自Threads）

2025/03/23 17:43

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼中配網紅「亞亞」之後，同為中國籍配偶的「小微」及「恩綺」也因過去時常上傳影片發表鼓吹武統言論遭移民署約談，本月21日移民署廢止2人居留許可，並依法要求限期離境。22日的「小微」及「恩綺」合體直播互相取暖，其中「小微」還高喊「我為了愛國被趕出台灣，我開心！了愛國，我犧牲的值得！」相關片段在網上瘋傳掀起熱議。

在抖音都有不少粉絲追蹤的中配小微和恩綺，過去在發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」、「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」、「台灣是中國不可分割的一部分」等涉及消滅我國主權的武統侵略言論。移民署日前約談２人，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

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消息曝光後，大批台灣網友叫好，小微和恩綺則連線直播，恩綺原先似乎還不知道自己遭限期離境，小微告訴她這件事後表情垮了下來，再確認一次「新聞出來了？」，小微則表示「已經確定了」。接著２人開始互相取暖，「我們確定要必回大陸了，恭喜！堂堂正正中國人，沒事兒，我們訂一班機票一起回」、「我們開開心心來台灣，我們開開心心地回大陸」、「「你們開心了吧，你們開心了吧，黑子們？我說黑粉們，黑粉們每天都關心我們走了沒？」，小微還情緒激動地高喊「我為了愛國被趕出台灣，5年之內不能來台灣，我開心！為了愛國，我犧牲的值得！」。

2人合體直播相關片段在Threads上瘋傳掀上千名網友熱議，「恩綺知道的時候，表情瞬間垮掉，笑死」、「愛面子假裝很高興，回偏遠的鄉下住沒電沒瓦斯，要砍柴燒水，心裏頭一定很幹」、「恩綺的表情超微妙，內心崩潰還要配合小微演戲，我真的快笑死」、「一開始的微表情已經出賣了真正的心思，回去後沒『臺灣』兩個字，流量就沒了」、「亞亞、小微、恩綺其實可以同時去桃園機場結義」、「恩綺一聽到確定消息都快哭出來了，一臉苦笑用力憋住假裝正常，隔壁那個小微還在假嗨，為什麼得假嗨呢？因為台灣確定待不下去了嘛！總得假裝真的很愛國，開心的回去」、「其實最好笑的是抖音裡面大陸網友的酸言酸語，看到她們前幾天不想回大陸，很多中國人暴怒了。」

2人連線直播互相取暖，還放歌跳起舞來，被網友認為是故作開心。（圖翻攝自Threads）

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