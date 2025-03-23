柯文哲獄中血尿、半夜痛醒 陳佩琪：盡最大努力找到病因

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（中）現身力挺黨團在板橋舉辦的「人民要當家」宣講活動。（記者羅國嘉攝）

2025/03/23 16:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨今（23）日下午在新北板橋車站北2門旁舉辦「人民要當家」宣講，吸引了不少支持者參與。前黨主席柯文哲妻子陳佩琪於下午2時30分左右，也到現場並上台致詞，對在場的支持者表達感謝，並透露自己在去年已成為民眾黨終身黨員，呼籲大家繼續擴大民眾黨的聲音，號召更多人加入，共同為台灣的未來奮鬥。

民眾黨今天在下午2時於板橋車站旁舉辦「人民要當家」宣講活動。活動由民眾黨新北市黨部主委陳世軒、組織部副主任周曉芸主持，隨後立委張啓楷、陳昭姿，民眾黨團主任陳智菡、資深媒體人楊文嘉等陸續上台發言，並進行「民主派報員」活動，呼籲支持者投入「真相DM」。

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隨後，政策會執行長賴香伶、台北商業大學財稅系教授黃耀輝、台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝等也分別發表演講。活動最後，由民眾黨主席黃國昌進行總結致辭。

在活動進行中，陳佩琪於下午2時30分左右到場並上台致詞。她表示，自己今天來到現場，是為了鼓勵民眾黨並感謝在這段時間內，許多民眾黨的公職人員對前黨主席柯文哲的幫助。另關於柯文哲血尿、半夜痛醒等健康問題，陳佩琪承諾會盡最大努力幫助他找到病因，隨時向大家報告最新狀況。

陳佩琪：已成為民眾黨終身黨員

陳佩琪也感謝大家在這段時間內沒有離開民眾黨，反而有更多人加入該黨。她也透露自己在去年9月或10月已經成為民眾黨終身黨員，並呼籲大家繼續擴大民眾黨的聲音，號召更多人加入，共同為台灣的未來奮鬥。

民眾黨主席黃國昌表示，許多支持者都相當擔心柯文哲的健康狀況，尤其是在缺乏明確證據的情況下，他遭到總統賴清德政府關押七個多月，令人震驚與不安。強調民眾黨堅決反對執政黨將檢調系統當作打擊政治對手的工具。

黃國昌說，民眾黨將在司法程序上全力捍衛柯文哲的清白，同時也要求檢調與獄政單位確保所有在押人士的基本人權與健康，這是民主法治社會最起碼的要求。

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