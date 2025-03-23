民團罷免中六羅廷瑋 怒批亂刪預算沒主見

民團中六罷免羅廷瑋，今天出動小蜜蜂在樂成宮前擺攤，雖克難在機車坐墊上連署，仍吸引不少民眾參與連署。（記者陳建志攝）

2025/03/23 14:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體推動罷免國民黨羅廷瑋的「敲羅行動」，今天上午出動「小蜜蜂」前往東區樂成宮前收件，雖然克難在機車坐墊上連署，仍吸引不少民眾來連署，一位李姓民眾不滿表示，預算不是不能刪，但刪到許多單位沒辦法運作，讓人無法接受，因此決定站出來罷免他。

台中推動「敲羅行動」的民間團體，今天上午出動「小蜜蜂」前往東區樂成宮前擺攤，因是2個小時的機動連署站，志工只能拿著海報，克難的讓民眾在機車坐墊上連署，不過仍吸引不少民眾來參與連署，還有不少人一次拿了好幾張的連署書來交。

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1位李姓民眾拿了3份連署書來交，強調立委在立院監督預算理所當然，但是對於羅廷瑋在立法院亂刪預算，讓政府無法運作則無法認同，並批評羅廷瑋沒主見，在立院被國民黨黨團傅崐萁等人牽著鼻子走，還說之前選舉投票給他，看到他在立院的表現真的無法接受，因此才會連署罷免他。

罷羅志工「PJ」則表示，去年5月21日看到民進黨立委沈伯洋被國民黨立委從主席台推擠摔落地面，讓她相當震撼，認為立法院不應該是這樣，因此當時就衝到台北聲援，後來並加入當罷免羅廷瑋的志工，批評羅廷瑋表裡不一，已不適任當立委。

民團中六罷免羅廷瑋，今天出動小蜜蜂在樂成宮前擺攤，雖克難在機車坐墊上連署，仍吸引不少民眾參與連署。（記者陳建志攝）

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