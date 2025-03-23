全國國小籃球錦標賽開幕 雙北遭提罷免3藍委都出席

新北市副市長劉和然、立委葉元之及台北市立委王鴻薇受邀出席。（記者董冠怡攝）

2025/03/23 14:17

〔記者董冠怡／新北報導〕全國國民小學籃球錦標賽今天舉行開幕典禮，副市長劉和然表示，公私部門合辦小學階段最重要的籃球賽事，今年有18個縣市、187間學校共325隊參與，5年級組從3月17日開打至今天最後一天；6年級、小校組明起（24日）開打至4月1日，一起為小將們加油，並且預告雙北世界壯年運動會5月17日登場，呼籲民眾共襄盛舉。

開幕儀式在板橋體育館盛大登場，包括高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍北一女、男子組冠亞軍松山及南山高中球員、桃園台啤永豐雲豹控球後衛高錦瑋、中華男籃總教練圖奇（Gianluca Tucci）、松山高中前任「鐵血教頭」黃萬隆等人都受邀出席，喊話若想進入國家代表隊，平常勤奮練習之外，比賽過程中也要盡量聽從教練的指示，希望未來可以在國家隊一起打球，「Play together！」

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由於雙北也有多間學校報名參賽，近期被提議罷免的立法委員葉元之、羅明才、王鴻薇均到場預祝賽事順利，替籃球小將們打氣。羅明才說「財政收支劃分法」修正通過後，新北市估可多拿374億元，以後將大力支持籃球活動；葉元之、王鴻薇則分別祝福馬到成功、旗開得勝，都能有最好的表現，「大家都是最棒的！加油！」

市議員黃淑君認為，支持體育應該要長期經營，感謝中華民國國民小學體育總會對於剛展露頭角小選手提供舞台，希望市府能夠落實三級體育，建立健全的單項選手培育平台，讓小選手能繼續發展。

活動結束後，劉和然受訪被問到昨天出席國民黨「還錢於民」政策說明會，是否要藉此爭取黨內認同，為明年市長選戰先做準備？他回應，出席主要目的有二，其一是民主時代有一定的遊戲規則，不應把例外當常態；本來每2年1次選舉，2年選地方、兩年選中央，做不好4年自動會淘汰，但大罷免是用少數人否定前一次選舉大多數人的支持，採取方式令人不以為然，「國家不能用亂的方式去處理」。

劉和然提到，其次是身為新北市副市長，市轄6名國民黨立委在財劃法跟中央很多政策，可以給予地方立即協助，出席也是力挺、感謝他們持續為地方發聲。

立委羅明才說，「財政收支劃分法」修正通過後，新北市估可多拿374億元，以後將大力支持籃球活動。（記者董冠怡攝）

全國國民小學籃球錦標賽23日舉行開幕典禮。（記者董冠怡攝）

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