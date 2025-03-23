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    基隆區漁會選拔會員代表與幹部 4/15選出新任理事長

    基隆區漁會選出33名會員代表與6名漁民小組長，後續將選出9名理事及3名監事，並選出理事長與常務監事。（圖由基市府產發處提供）

    基隆區漁會選出33名會員代表與6名漁民小組長，後續將選出9名理事及3名監事，並選出理事長與常務監事。（圖由基市府產發處提供）

    2025/03/23 14:18

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆區漁會選出33名會員代表與6名漁民小組長，基市府產業發展處表示，後續將於4月7日召開會員代表大會，選出9名理事及3名監事，4月15日再召開理監事會議，選出理事長與常務監事。

    產發處表示，今年新任基隆區漁會會員代表名單為黃志強、陳明欽、蔡健忠、石正財、簡豐堅、黃茂林、陳怡宏、鄭明山、陳玉柱、杜燦雄、楊逸富、蕭乾文、簡建輝、池漢坤、王民權、吳進達、阮松茂、江清、魏君龍、游日興、楊儒順、林寬仁、簡士迪、李池永、林宗榮、王銘宏、張源堂、張玉枝、楊雙全、張文村、張福壽、王明俊和單連強；漁民小組長名單為邱美秀、莊清日、陳明貴、于秀娥、楊淑芬、王幸子。當選名單以基隆區漁會公告為準。

    市府產發處長林鼎超表示，本次選舉圓滿完成，感謝漁會團隊的辛勞，並期許新任漁會幹部與代表能夠持續為本市漁民服務，推動漁業發展。

    市府產發處副處長蔡馥嚀表示，市府將持續與新任漁會團隊攜手合作，關注漁業發展與提升漁民福祉，促進漁業永續發展。

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