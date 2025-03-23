簡舒培批護航藍委無極限 蔣萬安未答、發言人稱：相同標準

台北市長蔣萬安今天早上出席南港區黨員慶生活動，與國民黨立委李彥秀同台。（取自李彥秀臉書）

2025/03/23 13:04

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府要求罷免立委的公民團體擺攤連署必須申請集會遊行，一場押金3萬元，但國民黨立委徐巧芯借了超過700場次的區民活動中心，民進黨議員簡舒培說，以總經費計算，罷團光保證金成本就要2100萬元，是徐巧芯保證金加場地費總和的84倍，痛批蔣萬安護航藍委沒有極限；台北市長蔣萬安今（23）天早上被問到此事未答，只說「謝謝、謝謝」，市府發言人李政軒表示，各局處已多次說明場地申請規範，同樣的場地都一定是用同樣的標準。

蔣萬安近日為黨籍立委展開反罷免的情形明顯，包括在南港大型購物中心開幕力讚李彥秀，昨又利用市政行程與5名立委合體，細數立委對北市的貢獻；今日利用假日沒有安排公開的市政行程，而是出席南港區為黨員慶生的活動，再度與李彥秀同台，除了細數李彥秀在中央為北市爭取到的建設，也不忘提及到場的市議員李明賢；而活動開始前，媒體追問罷團受到不公平對待一事，蔣萬安腳步不停未作答，只說「謝謝、謝謝」。

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李政軒表示，市府各局處已多次說明各項場地申請的規範，重點是無論申請者是誰，同樣的場地都一定是用同樣的標準，相信謠言止於智者。

簡舒培指出，罷免團體要借公園擺攤，被以「同月份同場地已有相同性質活動」打回票，蔣市府更要求擺攤罷免都要申請集會遊行，每次申請都須繳納3萬元保證金；徐巧芯透過同一名助理，大量租借松山、信義區民活動中心3至6月的黃金時段，松山區借5個區民活動中心、約357場次，保證金僅需2萬6000元，場地費9萬4309元；信義區借7個區民活動中心、約365場次，保證金3萬3000元，場地費10萬345元。同樣以700場次來算，罷團光保證金成本就要2100萬元，是徐巧芯保證金加場地費總和的84倍，痛批蔣萬安技術性干擾罷團。

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