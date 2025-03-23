台中13.9億元市有地賣光光 議員陳俞融批盧市府只會賣地

台中市議員陳俞融今天批評，盧秀燕市長上任6年來，已賣出252筆市有地，面積約等於1.43個中央公園大。（記者陳建志攝）

2025/03/23 12:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕上任6年來，大賣抵費地、配餘地及市有非公用土地引發外界批評，民進黨台中市議員陳俞融今天指出，近來整理台中市政府市有非公用土地處分情形及相關土地出售清冊發現，6年來已賣出252筆市有地，總價值高達13.9億元，面積約等於1.43個中央公園大，賣地速度之快，令人憂心市有資產加速流失。

陳俞融表示，回顧台中市升格直轄市以來的市有土地處分歷程，胡志強市長任內4年賣出493筆，總額約26.54億元，年均賣地6.63億元。而盧秀燕市長從2019年到2024年，平均每年賣出約2.32億元的市有非公用土地，顯示國民黨執政團隊特別「擅長」賣地。且單就盧市長剛上任第1年的土地出售量，就佔了任內總量的50%，凸顯市府在土地處分政策上嚴重失衡，缺乏整體規劃。

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陳俞融強調，不只市有非公用土地，近年來台中市多項重劃區接近完成階段，盧市府卻接連大賣抵費地及配餘地，背後爭議不斷。日前市府標售水湳、13及14期配餘地、抵費地，總標售底價達747億元創新高，為盧市長任內最大賣地案，但盧市長任期只剩不到兩年，卻急著大賣台中市珍貴的土地資產，動機令人懷疑。

陳俞融指出，市有土地是全體市民的重要資產，一旦賣出就難以回購，不但是市府推動重大建設時所需要的重要用地，更是市府進行都市發展規劃的關鍵籌碼。市府不應把賣地當成增加市庫收入的捷徑，應以更宏觀的視野來規劃市有地的利用，讓每一塊市有土地都能發揮最大效益。

陳俞融要求市府，針對市有土地，應優先考慮透過設定地上權、租賃等方式活化土地，應以市民福祉為依歸，建立更嚴謹的土地處分評估機制，確保每一筆土地的處分都能為市民帶來最大效益。

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