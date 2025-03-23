新竹市「雙罷」連署戰車開進香山 市議員林盈徹奇招獲好評

新竹市議員林盈徹改造自己的貨卡變首輛行動連署車，並開進幅員廣大的香山偏郊，方便香山民眾簽署罷免高虹安與鄭正鈐的連署書，今天因天氣好，也吸引很多鄉親來簽署罷免連署書。（記者洪美秀攝）

2025/03/23 11:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市首輛行動連署車出發！市議員林盈徹為推動罷免，以「在路上」為號召，將自己平常的服務鄉親的貨卡改造成行動連署車，今天起開進香山各大街道及社區，號召大家來填寫罷免連署書，下架涉貪停職的高虹安與賣台立委鄭正鈐。

全台大罷免，新竹市是全國唯一「雙罷」市長與立委的選區，林盈徹除號召市民響應，更打造首輛「香山大耳朵行動連署車」力挺，深入香山遼闊的山邊與海濱。「只有罷免，沒有距離」。

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林盈徹說，他會親自駕駛、就近服務，讓鄉親方便連署，在罷免路上和民眾一起，送不適任的市長和立委「安心鈐進」。

他說，香山區面積約55平方公里，占新竹市總面積達56%。是全市面積最大的行政區，但人口只有近8萬人、約3萬戶，幅員廣大、人口密度較低，許多支持罷免的市民因交通和距離而受影響，因聽到許多民眾反映的聲音，他將平日選民服務和代步用的自用車，改造成風城第一台的「香山大耳朵行動連署車」，在合乎法規、不影響交通的適切地點，只要拉開車門、打開車廂，就直接作為行動連署站，要讓香山鄉親就近連署，「您只要跨出家門一小步，就能成為罷免的一大步！」

林盈徹說，貪污停職中的市長高虹安弊案纏身，過去跑法院的頻率比來香山區的次數還多，市政建設停滯退步，曾經的光榮感蕩然無存，讓新竹人臉上無光；鄭正鈐立委任內幾無建樹，護航毀憲亂政法案，只顧黨意不問民意，成為立法院親共立委傅崐萁的「傅隨組織」，讓市民蒙羞。

林盈徹呼籲市民一起站出來連署，下架不適任的市長高虹安及立委鄭正鈐。讓香山每一位願意為新竹發聲的鄉親都能完成連署。未來會跑遍香山，鄉親可透過社群、私訊提供他建議的地點或場所，「只要不影響交通，家門口也可以」，他會讓罷免連署書遍及香山各角落。

新竹市議員林盈徹改造自己的貨卡變首輛行動連署車，並開進幅員廣大的香山偏郊，方便香山民眾簽署罷免高虹安與鄭正鈐的連署書，今天因天氣好，也吸引很多鄉親來簽署罷免連署書。（記者洪美秀攝）

新竹市議員林盈徹改造自己的貨卡變首輛行動連署車，並開進幅員廣大的香山偏郊，方便香山民眾簽署罷免高虹安與鄭正鈐的連署書，今天因天氣好，也吸引很多鄉親來簽署罷免連署書。（記者洪美秀攝）

新竹市議員林盈徹改造自己的貨卡變首輛行動連署車，並開進幅員廣大的香山偏郊，方便香山民眾簽署罷免高虹安與鄭正鈐的連署書，今天因天氣好，也吸引很多鄉親來簽署罷免連署書。（記者洪美秀攝）

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