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    藍委廖偉翔自認罷免不會進三階 罷團：二階2週連署已破萬

    台中第4選區罷免連署突破1萬份，圖為「展翅廢翔」在南屯市場附近協助民眾情形。（記者黃旭磊攝）

    台中第4選區罷免連署突破1萬份，圖為「展翅廢翔」在南屯市場附近協助民眾情形。（記者黃旭磊攝）

    2025/03/23 11:47

    〔記者黃旭磊／台中報導〕「惡罷退散志工團」22日下午在國民黨台中市黨部舉辦「惡罷退散・平安法會」，台中市藍委廖偉翔會後受訪稱，自己可能不進入三階投票階段，而中四罷團「展翅廢翔」回應說，罷免連署收件數早就在上周已突破1萬，廖偉翔忽視了台中市民對於民主選舉的關注與參與權。

    惡罷退散志工團下午在國民黨台中市黨部舉辦「惡罷退散・平安法會」，台中市藍委廖偉翔等人輪流上台宣講，由於中四選區罷團仍在進行二階罷免廖偉翔連署，並未獲中選會同意進入三階投票，在場民眾卻高喊「出來投不同意」，對此，廖偉翔在散場後受訪表示，多數民眾會誤以為要不出來投票是對的，不管支持誰，都要出來投票，避免一個立委就這樣被罷掉了，他自認可能不進入三階投票階段，面對全台灣惡意罷免，就是要在投票階段，投下「不同意」罷免選票。

    「展翅廢翔」罷團指出，3月7日由醫師杜承哲戴著「台中慧成宮」冠軍帽，領銜至中選會領取二階連署書後，2週以來連署收件數突破1萬件。

    「展翅廢翔」強調，針對廖偉翔發表言論「深感遺憾並強烈譴責」，廖偉翔錯誤表示罷免案不會進入投票階段，忽視了台中市民對於民主選舉的關注與參與權，事實上，罷免收件數早就在上周已突破一萬，充分顯示市民對其失職與行為的不滿，這是對民主程序的尊重和正當訴求。

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