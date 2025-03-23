日外相重申台海和平 林佳龍：將持續與理念相近國家確保台海穩定繁榮

外交部長林佳龍表示，台灣將持續加強與理念相近國家合作，確保台海和平、穩定、繁榮。圖為林佳龍今日出席「TAIWAN FORWARD：國際變局下的現代化之路」會議。（記者方賓照攝）

2025/03/23 11:24

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本外務大臣岩屋毅昨（22）日重申台海和平穩定對日本及國際社會至關重要。對此，外交部長林佳龍表示，台灣一貫歡迎國際社會採取有助於維護區域和平的正面作為，台灣將持續加強與理念相近國家合作，確保台海和平、穩定、繁榮。

岩屋毅昨日與中國外長王毅在於東京舉行的第11次日本、南韓、中國外交部長會議場邊進行中日外長會談。岩屋毅於會談中關切中國對台灣的軍事動向，重申台海和平穩定對日本及國際社會至關重要，敦促和平解決兩岸議題，並反對任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。

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對此，外交部指出，近年來日本政府多次在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性，並呼籲國際社會關注台海安全情勢，包括今年2月的「美日峰會」、「慕尼黑安全會議」期間美日韓3國外長場邊會談以及3月的「七大工業國集團」（G7）外長會議等。

對日本持續關注台海安全情勢，並堅定支持台海和平穩定，外交部長林佳龍表示感謝，同時強調台灣一貫歡迎國際社會採取有助於維護區域和平的正面作為。

林佳龍指出，台灣今後也將持續強化自我防衛能力，並加強與理念相近國家共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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