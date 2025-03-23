藍委許宇甄：電價調漲恐引發通膨

國民黨立委許宇甄。（翻攝臉書）

2025/03/23 11:41

〔記者林欣漢／台北報導〕電價審議委員會下週開會討論最新電價，對於電價擬調漲，國民黨立委許宇甄今（23）日表示，民進黨為了彌補台電累積的鉅額虧損，已多次提高電價，這次連民生電價都要調漲，勢必引發嚴重通膨，可能出現消費緊縮，政府稅收可能因此減少，她警告，民進黨若不處理好電價問題，最後會導致政府、民眾滿盤皆輸的局面。

許宇甄質疑，去年9月電價審議委員會決議調漲電價，當時國民黨就提出呼籲，民進黨錯誤的能源政策一定要改，不改電價就會繼續漲。下個月不止要調漲產業用電，連民生用電也要大幅調漲，賴政府一直從民眾口袋掏錢將綠友友的金庫裝滿滿，是在為大罷免籌措選舉經費？還是在為明年選舉做準備？

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許宇甄指出，2015年前總統蔡英文明明說「十年不漲電價」，為什麽執政九年調漲六次？為什麼有便宜的核電不用，要花千億元買再生能源？搞到台南光電弊案頻傳、槍聲四起，這些問題不解決，怎麼好意思一直跟人民收錢漲電價！

許宇甄進一步表示，國民黨團刪減補貼給台電的預算，是因為賴政府不想辦法降低發電成本，不想辦法調整發電結構，才導致台電財務問題無法改善，每年都要靠政府撥補千億經費，這種做法對人民不公平。

許宇甄提到，上週教育委員會召開核能延役修法公聽會時，和碩科技董事長童子賢提到，核電每度電的發電成本大約只有1.4元，比火電的平均約低2至3元，比綠電更是低了5元以上，如果將台灣幾個核電廠完全恢復發電，台灣每年可以省下的發電成本就是N個千億元，如此一來就不需要再給台電補貼，當然也就不用擔心漲電價對物價造成影響了。

許宇甄批評，總統賴清德就任十個月，桶裝瓦斯已聽調漲價格，還打算調漲水價，電價更是誇張，已經要第二次提高，這次還要拿民生用電開刀，苦的是老百姓，卻爽到了綠營權貴階層。卓榮泰院長上任十個月只忙著「覆議」、「哀窮」、「大罷免」， 內閣應該改名叫「漲價內閣」、「內鬥內閣」！

許宇甄強調，國際燃料價格已經回穩，但台電每個月還是出現巨額虧損，這個問題要先檢討；追究緣由，都是民進黨錯誤能源政策造成，賴政府若不調整能源結構，未來電價一定還會繼續漲。

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