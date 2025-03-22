大法官提名獨缺律師 總統府虛心接受意見：盼7被提名人均可獲支持

大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、司法院長被提名人蔡秋明、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安、司法院副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人鄭純惠、陳慈陽、總統府副祕書長張惇涵出席。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/03/22 18:49

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總統府公布7位大法官被提名人 全律會盼理性、專業進行審查

〔記者蘇永耀／台北報導〕全國律師聯合會今天聲明，這次大法官提名未考量律師對於司法制度的重要性。總統府回應說，尊重並虛心接受，政府將持續廣泛聽取各界意見，也盼7位大法官被提名人均可獲立法院支持與同意。

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總統府昨天公布7位大法官被提名人，涵蓋檢察官、法官及學者。全國律師聯合會今天發布聲明表示，審、檢、辯為司法權實質有效運作的3大重要支柱，也均為構成台灣自由民主憲政秩序不可或缺的功能及角色，歷來均有學養俱佳的律師獲大法官提名，並擔任大法官職務。但本次大法官提名顯未考量律師於司法 制度的重要性，以及維繫自由民主憲政秩序所扮演的角色，對此甚感遺憾，咸認不妥。

總統府發言人郭雅慧對此表示，這次總統提名新任司法院院長、副院長及5位大法官人選，是考量司法院及憲法法庭憲政任務，徵詢各界意見並審慎思考後提出，盼守護自由民主憲政制度，提升國安案件專業能量，持續推動司法改革。

針對全國律師聯合會的建議，郭雅慧說，總統府表示尊重並虛心接受，未來政府將持續廣泛聽取各界意見，也盼7位被提名人均可獲立法院支持與同意，儘速補實大法官缺額，維繫國家憲法機關正常運作。

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