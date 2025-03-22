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    因刪總預算罷免藍委？朱立倫苗栗喊話：總預算怎增1300多億

    國民黨回應大罷免，朱立倫（中間拿麥克風者）指早有預謀。（記者蔡政珉攝）

    國民黨回應大罷免，朱立倫（中間拿麥克風者）指早有預謀。（記者蔡政珉攝）

    2025/03/22 18:44

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕國民黨主席朱立倫今天下午出席反制大罷免的苗栗場活動時，除痛批賴清德政府，朱立倫向與會鄉親疾呼，要先預防，若罷免進入到三階，要投下不同意罷免票。

    朱立倫談到苗栗縣兩名立委陳超明與邱鎮軍遭罷免主要理由，首先為通過財劃法，財劃法通過，苗栗縣可以增加137億預算，建設地方，他反問在場鄉親「為苗栗鄉親爭取預算對不對」、現場民眾也高喊「對」，回應朱立倫。

    朱提到第二個理由為陳超明與邱鎮軍刪了許多總預算，但他覺得奇怪，預算怎增加1300多億？各部會預算都增加，他再度反問與會民眾，「擔任立委為人民監督預算對不對」，現場也高聲喊「對」，朱立倫批此理由為造謠，欺騙民眾。朱立倫說，包括國防預算；地方建設、民眾福利每一項都沒動，預算才會增加。

    朱立倫也喊話，他對苗栗縣有信心，在苗栗縣長鍾東錦帶領下、還有民意代表、村里長帶領可以擋住民進黨推動的「惡罷」。朱立倫呼籲，要先預防，若罷免進入到三階，要投下不同意罷免票。

    朱立倫最後說，對鄉親感到抱歉，去年才選過，但碰到這樣的總統、這樣的民進黨，他也認為這次大罷免是民進黨尋求2026翻盤的機會。

    鍾東錦表示，大罷免有預謀，大罷免有節奏、有所準備，因此才會出現比數懸殊的狀況。他也呼籲，拜託鄉親支持陳超明與邱鎮軍。

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