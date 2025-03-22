為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨「反惡罷」苗栗場 朱立倫：大罷免要消滅在野黨 為一黨專政

    國民黨「反惡罷」苗栗場，朱立倫（左7）說，賴政府用司法、大罷免搞鬥爭。（記者蔡政珉攝）

    國民黨「反惡罷」苗栗場，朱立倫（左7）說，賴政府用司法、大罷免搞鬥爭。（記者蔡政珉攝）

    2025/03/22 18:33

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應民團推動的立委大罷免連署案，國民黨也開始反擊，今天下午在苗栗縣苗栗市舉辦「反惡罷」誓師大會，國民黨主席朱立倫也到場領軍宣講，批評民進黨選後不甘願，更批總統賴清德搞鬥爭，司法與大罷免為其手段。

    朱立倫先提到，好像去年才選完立法委員，才選完一年多一點點，為什麼現在要搞大罷免，全世界沒這種制度、沒發生過這樣的情況，只有一個原因，民進黨選後不甘願，要翻桌、重選。

    朱立倫接著強調，去年二月份時民進黨立委柯建銘提出「大罷免」，當時以為只是隨便講講，批評賴政府「哪有說當家要鬧事」、「當了總統不做事，每天搞鬥爭」。朱立倫持續砲火，指賴清德就任後宣布要立刻開始戰鬥，他以為賴清德所謂的「戰鬥」是為民眾打拚，結果是跟在野黨鬥、跟黨內鬥、跟對岸鬥，更批行政院昨天還在搞大罷免。

    朱立倫再次說，「哪有說當選了不做事」，而是要鬥倒所有政敵。朱立倫並稱賴清德先用司法鬥，司法像一把大刀，包括民眾黨前主席柯文哲、黨內敵人，大刀隨時要砍向反對他的人，並說「這就是司法鬥爭」。朱立倫更說大罷免為第二步驟，例如去年基隆市長謝國樑罷免案是練兵，並批二階名單早已準備好，目的就是要打垮、消滅所有在野黨，達到一黨專政目的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播