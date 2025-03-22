國民黨「反惡罷」苗栗場 朱立倫：大罷免要消滅在野黨 為一黨專政

國民黨「反惡罷」苗栗場，朱立倫（左7）說，賴政府用司法、大罷免搞鬥爭。（記者蔡政珉攝）

2025/03/22 18:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應民團推動的立委大罷免連署案，國民黨也開始反擊，今天下午在苗栗縣苗栗市舉辦「反惡罷」誓師大會，國民黨主席朱立倫也到場領軍宣講，批評民進黨選後不甘願，更批總統賴清德搞鬥爭，司法與大罷免為其手段。

朱立倫先提到，好像去年才選完立法委員，才選完一年多一點點，為什麼現在要搞大罷免，全世界沒這種制度、沒發生過這樣的情況，只有一個原因，民進黨選後不甘願，要翻桌、重選。

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朱立倫接著強調，去年二月份時民進黨立委柯建銘提出「大罷免」，當時以為只是隨便講講，批評賴政府「哪有說當家要鬧事」、「當了總統不做事，每天搞鬥爭」。朱立倫持續砲火，指賴清德就任後宣布要立刻開始戰鬥，他以為賴清德所謂的「戰鬥」是為民眾打拚，結果是跟在野黨鬥、跟黨內鬥、跟對岸鬥，更批行政院昨天還在搞大罷免。

朱立倫再次說，「哪有說當選了不做事」，而是要鬥倒所有政敵。朱立倫並稱賴清德先用司法鬥，司法像一把大刀，包括民眾黨前主席柯文哲、黨內敵人，大刀隨時要砍向反對他的人，並說「這就是司法鬥爭」。朱立倫更說大罷免為第二步驟，例如去年基隆市長謝國樑罷免案是練兵，並批二階名單早已準備好，目的就是要打垮、消滅所有在野黨，達到一黨專政目的。

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