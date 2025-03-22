林右昌未列選策小組 蘇巧慧：2026市長選舉黨內應會辦初選

立委蘇巧慧（前中）指2026新北市長選舉，黨內應該會辦初選。（記者翁聿煌攝）

2025/03/22 18:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕2026新北市長選戰，民進黨秘書長林右昌和立委蘇巧慧被視為黨內兩大強棒，蘇巧慧22日赴汐止參加親子活動，被問到怎麼看2026選戰，她表示黨內初選已行之多年，「我想中央黨部會對初選做最好的規劃」。

蘇巧慧說，黨內一直以來不管是徵召還是用初選都是比民調，初選只是把民調公開給大家看，協調的話也是會有內部民調，這是民進黨長年以來的機制，公平、公正、公開，所以她一點都不擔心黨內競爭。

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當蘇巧慧被媒體問到，民進黨為2026已經成立前期選舉策略小組，名單沒有林右昌，外界就解讀是不是為了新北市長選舉在鋪路？蘇巧慧表示，民進黨對於初選，已經是行之多年，有自己一套機制，這些工作都是例行狀態，所以中央黨部會對初選做最好的規劃。

蘇巧慧也被問到怎麼看林右昌參選，她表示，林右昌和她一樣最近很多露臉的公開行程，大家都在為國會恢復秩序努力，3月30日更會由中央黨部主導、地方黨部協助，一起在新北市板橋第二運動場舉辦國政說明會，行政院長卓榮泰也會到場，向大家說明台灣要前進的方向，立委上台告訴大家國會現在的亂象，能夠讓台灣人民知道現在的危險處境。

媒體問到民眾黨主席、立委黃國昌受訪指說新北選戰藍白沒有合作必輸，蘇巧慧回應，她是國會議員，應該要在國會問政好好表現，所以把現在階段的工作做好，才會有未來的展望，這是她一向的態度，對於2026她會繼續努力，讓自己成為更強的候選人。

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