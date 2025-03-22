未列「選策小組」要選新北市長？ 林右昌：暫不考慮個人問題

民進黨秘書長林右昌出席「人民是頭家政策宣講會」花蓮場。（記者花孟璟攝）

2025/03/22 17:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨本週通過成立「2026選舉先期策略小組」，名單中民進黨秘書長林右昌沒有列入，讓外界揣測林右昌動向，外傳要參選新北市長？林又昌今天出席「人民是頭家政策宣講會」花蓮場次時受訪，對此表示「國難當前」，暫時不考慮個人問題。

「2026選舉先期策略小組」名單，召集人為總統府秘書長潘孟安，小組成員有民進黨立院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁、中常委王定宇、中常委張宏陸、中執委林益邦、中常委陳茂松、前立委段宜康等等，也讓外界聯想，潘孟安加入小組等於宣告不參選，未列名單的林右昌則會投入新北市長初選。

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人民是頭家政策宣講會今天在花蓮，包括行政院長卓榮泰、民進黨秘書長林又昌、工程會主委陳金德、主計長陳淑姿、立委王義川、沈伯洋及陳培瑜、加上職棒球星陳義信聯合宣講，網紅四叉貓也來助陣。

林右昌抵達花蓮後受訪，強調「現在國難當前」，台灣內外都碰到非常多的挑戰跟危機，現在最重要的是面對問題，民進黨要挺身而出解決這些問題，現在不是思考個人、談論個人的好時機。

林右昌說，民進黨安排全國政策宣講，由行政院安排相關政務官出席，針對總預算被刪除，主計長陳淑姿日前立法院答詢時講得非常的清楚，而且一一的駁斥，希望透過今天講演要把內容講給所有花蓮民眾來聽，他認為這是是有必要的。

林右昌有說，傅崐萁身為國會國民黨團總召，這幾次去中國回來之後，把整個立法院搞得非常的亂，從去年的國會濫權、擴權，強推違憲法案，都是傅崐萁在主導，今天宣講會辦在花蓮有其特殊意義，希望能讓所有花蓮民眾知道，傅崐萁選上立委後帶給台灣民主社會的危害，希望花蓮人都能了解、並有所行動站出來。

至於民進黨在2026年有無可能在花蓮禮讓無黨籍、或是花蓮魏家參選，林右昌表示，花蓮需要大家一起來團結跟努力，現在的公民運動同樣是不分藍綠不分黨派，「只要大家認同，都能團結在一起」。

人民頭家花蓮宣講現場超過四千人。（記者花孟璟攝）

人民頭家花蓮宣講現場超過四千人。（記者花孟璟攝）

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