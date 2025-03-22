前校長批藍白委如「惡性腫瘤」 92歲李喬：願第一個為台灣犧牲

92歲國寶作家李喬出席「罷傅愛花蓮、反共護台灣」記者會。（記者田裕華攝）

2025/03/22 18:22

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮遍地烽火，各地罷團展開第二階段罷免連署。領銜罷免國民黨苗栗縣立委邱鎮軍的國寶作家李喬今天（22日）出席「罷傅愛花蓮、反共護台灣」聯合記者會說，他今年92歲，子女都已長大，為了台灣如果要犧牲身體的話，「我願意第一個！」前明道大學校長陳世雄直指，藍白如惡性腫瘤，還會傳染「中共殭屍病毒」。

花蓮微光罷團、台灣勵志協會、反共護台志工聯盟今天在台北舉辦「罷傅愛花蓮、反共護台灣」聯合記者會，聯電創辦人曹興誠、國寶級作家李喬、師鐸獎教師葉春蓮以及前明道大學校長陳世雄等人與會。

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陳世雄致辭說，去年開始，立法院好像生病了，因為有「惡性腫瘤」，也就是國民黨立委、民眾黨立委會傳染「中共殭屍病毒」，只要藍白黨鞭傅崐萁、黃國昌提案，他們就會沒有靈魂、沒有腦筋的通過，台灣現在需要大家拿一支筆到連署站，就能把癌細胞清除，呼籲軍公教、國民黨員及農民一起參與第二階段連署。

李喬指出，中國國民黨會來台灣是因為中國共產黨，如今國民黨政治人物完全放棄立場，和中共站在一起，「這是台灣的敵人，這什麼東西啊！」他今年92歲，子女都已長大成人，未來台灣需要他，他隨時願意走到前面，如果為了台灣需要犧牲身體，「我願意第一個！」

葉春蓮說，像傅崐萁這號人物，只能用連生物都稱不上的病毒才能比擬，他的存在連生物身分都沒有，可是他的危害，非常廣、也非常深。如果傅崐萁在她班上，會得到8個字：「不學無術、胸無點墨」。

「我只是志工，這次真正的罷免總召集人是傅崐萁」，曹興誠說，大家站出來以反共、剿匪、清除內奸為訴求，但對方一直想扭轉為藍綠對抗，罷團沒有一個為替民進黨跑腿，而是為台灣努力。這次罷免一定會大成功，因為罷免前高雄市長韓國瑜的團體曾說，當罷免出現歡樂氣氛就成了。

台灣基進黨主席王興煥說，他今天早上6點帶著68份罷免連署書從美國回到台灣，他不敢托運，在飛機上也抱著連署書在懷中。這是台獨聯盟紐約支部與紐約青鳥團隊3月15日在紐約台灣會館舉辦大罷免二階連署的成果，由於美國沒有A4紙張，台獨聯盟特別訂製了符合規格的連署書。

前明道大學校長陳世雄直指，藍白如惡性腫瘤，還會傳染「中共殭屍病毒」。（記者田裕華攝）

「葉霸」葉春蓮老師。（記者田裕華攝）

台灣基進黨主席王興煥。（記者田裕華攝）

台灣基進黨主席王興煥從美國帶回的68份罷免連署書。（記者田裕華攝）

全國客家菁英大會師「罷傅愛花蓮、反共護台灣」記者會。（記者田裕華攝）

「罷傅愛花蓮、反共護台灣」記者會。（記者田裕華攝）

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