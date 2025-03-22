新北十分瀑布18尊羅漢銅雕失竊 地主將聲請國賠

新北市政府徵收土地後將銅像移置私人土地，日前銅像全數遭竊。（林姓地主提供）

2025/03/22 16:23

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市府10年前徵收平溪區十分瀑布的私人土地，將原先地主的石佛和18尊銅雕羅漢雕像移走，最近卻失竊，原地主林克彥已報警，並指控市府任意丟棄破壞文物，將聲請國家賠償；對此市府觀光旅遊局表示，一切依法辦理，銅像失竊令人遺憾，警方已展開調查。

知名的十分瀑布早年周圍土地為私人公司所有，民眾須付費才能入園參觀，引人非議，新北市政府於2014年徵收私有地，開放民眾自由入園觀賞瀑布。

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不過，近日卻傳出十八羅漢銅雕像失竊案，林姓地主氣憤指出，原本在園區入口處有座大石佛，2側有18尊羅漢銅雕像，是他的父親在30多年前進口，是珍貴文物，豈料新北市政府徵收土地，又破壞園區的重要文物，未經他本人同意就拆除銅像丟棄在山坡倉庫，日前18尊銅像全部失竊，令他十分心痛。

林姓地主指出，每尊銅像都有100多公斤，當年購買時每尊都要台幣百萬元以上，他已經報案希望儘速破案尋回，否則他將循法律途徑，追究新北市觀光旅遊局的責任，並聲請國家賠償。

新北市政府觀光旅遊局表示，為確保遊客權益並開放十分瀑布觀賞空間，新北市政府積極規劃「十分瀑布公園」，辦理都市計畫變更、徵收私有地，但十分大瀑布遊樂園區內的違建及相關設施未在期限拆除及搬移，市府顧及業主合法權益的前提下，將十八羅漢銅像遷移至該公司指定的土地上，銅像移置後保管責任應由該公司自行負責，且銅像遷移已10年以上，如今發生失竊事件，令人深感遺憾。警方表示，接獲報案，已展開調查。

十分瀑布，自然景觀優美。（記者盧賢秀攝）

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