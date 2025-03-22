「惡罷退散」藍營中市黨部舉行 罷團稱「拔蔡、不純」必進二階連署

「惡罷退散」成員在國民黨台中市黨部前，怒喊「拔菜（蔡其昌）行動」、「不純（何欣純）下架」。（記者黃旭磊攝）

2025/03/22 16:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕「惡罷退散」在野相挺台中大集合行動，下午在國民黨台中市黨部舉行，台中市一選區罷團「拔菜行動」及七選區「不純下架」近百名成員，怒喊「拔菜（蔡其昌）行動」、「不純（何欣純）下架，」全面啟動，罷團發言人Max說，罷免一階提議扣除「死亡連署」部分已補件，兩選區件數補到近3倍量，一定會進入二階連署。

「拔菜行動，全面啟動，下架不純，罷免會成！」惡罷退散成員下午在台中市黨部集結，怒喊罷免蔡其昌、何欣純必會進入二階連署，呼籲人民才是真正民主主體，不管是罷免蔡其昌、何欣純都有信心，也有決心這兩場罷免案，將成為台灣前兩例罷免民進黨黨意立委成功成案歷史事件。

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Max表示，連署一階3月首次送件未成功，連署人一張一張補回來，至於外界關心「死亡連署」人數過多，呼籲中選會依選罷法辦理，不能因為國民黨特別重辦，一階超過兩倍補件量應該會通過沒問題，已經送件了，補件量補到原有兩倍到三倍份數。

根據中選會公布罷免提議人統計，中一選區罷免立委蔡其昌提議2644份、符合規定2174、提議前死亡83人，中七選區立委何欣純3706份、符合規定2852份，有66人提議前死亡。

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