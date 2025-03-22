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    首頁　>　政治

    澎湖區漁會改選平和落幕 投票率僅8.5％

    澎湖縣政府農漁局長陳高樑（右二）與澎湖區漁會總幹事蔡月嬌（左二），連袂巡視各投開票所。（澎湖區漁會提供）

    澎湖縣政府農漁局長陳高樑（右二）與澎湖區漁會總幹事蔡月嬌（左二），連袂巡視各投開票所。（澎湖區漁會提供）

    2025/03/22 15:12

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖區漁會第18屆改選作業，今（22）日在60個投開票所舉行，此次選舉僅會員代表有1個選區有競爭，其餘皆同額競選，投票率僅8.5%，選舉結果平和順利。

    澎湖縣政府農漁局長陳高樑、漁輔科長莊坤霖、科員陳源福、漁會總幹事蔡月嬌等人，今分別前往各投開票所巡視投開票情形，同時慰勉工作人員辛勞。

    漁會小組長當選名單：呂文誠、顏曾金鳳、莊皓芳、蘇武忠、孫慧英、鄭宏毅、李心華、蔡永富、王太平、黃啟川、鮑金櫻、陳文蕙、陳亨瑤、顏永住、蘇文弘、蔡宜珉、陳秋月、黃憶娟、莊彩鳳、林忠雄、陳佳瑜、洪秋美、許財發、謝添來、高碧蓮、李璻琴、陳英英、林明郎、王保慶、鄭正旭、吳麗琪、魏秋香、章娥、莊振宗、楊勝順、楊怡倩、陳馬淵、盧英勇、蔡耀宗、郭成後、李淑杏、許大信、許清上、陳枻橙、陳郭梅鉛、呂福肯、陳森煌、韓秋華、許明義、陳永源、許萬景、朱煌寶、陳金湖、呂清田。

    會員代表：蘇淑媛、黃文哲、許惠珍、葉佳盈、許明彩、蘇全忠、顏敏雄；黃次生、陳明川、莊喜華、王玉萱、郭陳素蓮；洪慶乾；吳詩靜、王漢民、陳清接；陳文忠、陳長久；陳美望；洪雅紋、陳翊瑛；陳明濱。劉惠菁、謝郭秀鳴、歐祖蔭、洪正分、許清平、歐英達、歐英豐、李漢群。許金蘭、陳高堂、楊麗珠、鄭榮聰、林宗順、吳良添、陳國勝、謝志谷、莊振家、楊志業、陳明模、王義務、李美金、許世隆、李世霖；王順男、陳素玉、曾靖盈、呂鴻生；呂盛望、夏志朋。

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