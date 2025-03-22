「人民是頭家」宣講會明在台南永康 綠營民代今市場宣傳

民進黨「人民是頭家」政策宣講會台南場將於23日在永康區登場，民進黨台南市黨部主委郭國文（左3）與市議員黃肇輝（左4）前往崑山市場宣傳。（郭國文提供）

2025/03/22 15:06

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨「人民是頭家」政策宣講會台南場，將於明（23）日下午3時10分在台南市永康區大灣武龍宮登場，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今與黨籍市議員黃肇輝、朱正軒等人，分別前往傳統市場宣傳，呼籲民眾一起前往聽講，了解藍白在立法院如何聯手亂砍台南預算。

「人民是頭家」政策宣講會台南場，將由行政院長卓榮泰、民進黨秘書長林右昌、台南市長黃偉哲及立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等人開講，郭國文與黃肇輝今天一同到活動會場旁的永康崑山市場宣傳，朱正軒則前往永康市場宣傳，與在地民眾交流，號召民眾一起前往參加。

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郭國文表示，明天的政策宣講會，主要目的是說明行政院在推動國政的過程中，遭遇到的立法院不合理現象，包括如何違憲、如何亂政、預算如何亂刪等，以及對國家造成什麼影響等，讓人民了解。

黃肇輝呼籲，人民是頭家，台灣要團結，需要大家一起站出來。

朱正軒說，這1年多以來，藍白立委挾席次優勢通過各種毀憲亂政的法律，尤其財劃法和114年總預算攸關地方建設與民生，人民有知的權利，而這次行政院的宣講就是非常好的機會。

「人民是頭家」政策宣講會台南場將於23日在永康登場，市議員黃肇輝前往崑山市場宣傳，號召民眾一起參與。（黃肇輝提供）

「人民是頭家」政策宣講會台南場將於23日在永康登場，市議員朱正軒前往永康市場宣傳。（朱正軒提供）

「人民是頭家」政策宣講會台南場將於23日在永康登場，市議員朱正軒前往永康市場宣傳。（朱正軒提供）

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