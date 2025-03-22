蔡秋明被提名司法院長 王鴻薇：國民黨團一定嚴審

對於蔡秋明被提名司法院長，王鴻薇表示國民黨團一定嚴審。（記者甘孟霖攝）

2025/03/22 14:52

〔記者甘孟霖／台北報導〕總統府昨（21日）提名台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明為司法院長，引發討論。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今對此表示，外界質疑這是否代表政治黑手干預，從檢察系統擴大至憲法法庭系統，國民黨團會嚴格審查。

王鴻薇今出席台北市政府「青年職涯X就業博覽會」活動受訪表示，過去從來沒有檢察官出身的司法院長，這受到各界質疑，連民進黨立院黨團總召柯建銘都不埋單，可見這個人選未來送到立院後，一定會受到嚴格檢驗，國民黨團一定嚴審；人選被外界認為是不是「檢審一體」，而且現在檢察官，尤其是司法檢察官的部分，公正性以及是否有受到政治干預，已經受到外界高度質疑，這個時候賴清德又選擇蔡秋明做司法院長，當然會被外界更加的質疑，是不是原來政治的黑手干預，從原來的檢察系統，要擴大升高到憲法法庭的系統？

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對於國民黨台南市黨部因罷免連署遭搜索，王鴻薇也表示，這件事完全不符合比例原則，僅有3至4位不符合名單就大動作搜索，甚至羈押，根本就是大砲打小鳥；她也舉罷藍委連署，如游顥就有14件不合格連署，丁學忠、馬文君也都有10件以上，檢察官為何沒動作，是不是雙標過頭？這些國人都會看在眼裡。

針對中選會主委李進勇稱，政府現在沒有的政策，提起公投要求政府不要做，或本來就有的政策卻要求要做，如果這樣的公投有結果，也無法按照公投法規定發生效力。王鴻薇表示，李進勇說法完全行政不中立，目前為止，公投還在立法院審議中，而且最後經過朝野協商，整個過程包含主文都可以來做協商，不曉得中選會為何對於公投如此畏懼？甚至現在就來否定立法院未來會提出來的公投議案？這樣的態度，只是再度證實他跟民進黨表忠，想要全力阻擋立法院未來提出的公投案而已。

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