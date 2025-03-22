北市警鼓勵罷團依《集遊法》申請惹議 蔣萬安：尊重警局專業決定

對於罷團是否要根據《集會遊行法》申請，蔣萬安今（22日）表示尊重警察局專業決定。（記者田裕華攝）

2025/03/22 14:15

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免活動愈演愈烈，台北市警察局日前開會重申鼓勵罷團活動要申請集會遊行，台北市長蔣萬安稱警察局是依照行政院以及內政部的指示，但行政院長卓榮泰與劉世芳都強調沒有要求罷團要根據《集會遊行法》申請。蔣萬安今（22日）表示，尊重警察局專業決定。

蔣萬安今出席「青年職涯X就業博覽會」活動，會前受訪表示，市府的立場一直是確保罷免活動順利進行，以及確保所有前來的民眾的安全，因此警察局開會就提出要求輔導罷免團體依照集遊法來申請；他說，有看到內政部重申沒有集遊法適用，內政部尊重地方警察局的判斷，他也尊重警察局的專業決定。

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媒體詢問，接下來國民黨將辦政策說明會，蔣萬安是否參加？蔣回應，中央規劃的活動，只要行程安排時間上許可，他當然都會參與。他也說，市府一直以來跟地方保持密切溝通，各項活動舉辦也都會緊密的跟民眾結合，站在市府的立場，都會積極的來協助地方的議員，來跟地方民眾有更多的互動，同時也把市府推動各項的政策、服務措施，充分讓民眾知道。

另外，外界質疑檢調調查罷免案件連署問題似乎對罷綠委較積極？蔣萬安表示，民眾都會期待司法要公正依法處理，他也願意相信司法的公正性，希望未來都能夠不分黨派，一視同仁，依法辦理，勿枉勿縱。

對於北市警鼓勵罷團依集會遊行法申請引發爭議，蔣萬安今日再回應表示，尊重警局專業。（記者甘孟霖攝）

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