游智彬記者證來自「這家媒體」周軒曝負責人身分 四叉貓爆有民眾黨背景

立法院院會21日討論廢死公投案，因新黨游智彬進入議場記者席引發爭議，昨天游智彬帶著直播器材在立法院大門召開記者會，自稱是為了「捍衛新聞自由」。（資料照）

2025/03/22 13:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新黨副秘書長游智彬昨日在立法院議場二樓直播，並與民進黨立委吳思瑤的助理發生爭執，引起民進黨團不滿，昨日下午占領主席台表達抗議。立法院長韓國瑜說，游智彬有向立法院秘書處申請過辦理記者證。對此政治工作者周軒表示，游智彬是以「台灣威卜菸草減害網路媒體」記者身分進入議場，不過該媒體負責人王郁揚目前是民眾黨社會發展部副主任。

周軒在臉書PO文表示，《知新聞》詢問立法院，得知游智彬是以「台灣威卜菸草減害網路媒體」記者身分進入議場，不過該媒體負責人王郁揚，是前金色力量黨主席，更曾是民眾黨前立委賴香伶國會助理，雖然2022年就退黨，但維基百科寫道，他目前是民眾黨政策研究員。

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周軒指出，新黨的副祕書長、國民黨桃園市長的市政顧問、民眾黨政策研究員公司的記者證，這三個黨的共同點是？

四叉貓在周軒貼文留言PO出王郁揚的名片補充「人家現職是社會發展部副主任！」

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