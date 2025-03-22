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    雙和罷團成立總部公布罷免主題曲 朝6萬5千份連署書目標邁進

    「雙和罷團」成立罷免總部，由雙和罷免領銜人朱約信（左三）與Mini（左二）、政論節目主持人李正皓（左一）、議員張維倩（右一）為「倫刪寺」與「伏德宮」揭幕。（記者翁聿煌攝）

    「雙和罷團」成立罷免總部，由雙和罷免領銜人朱約信（左三）與Mini（左二）、政論節目主持人李正皓（左一）、議員張維倩（右一）為「倫刪寺」與「伏德宮」揭幕。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/22 13:18

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」22日成立罷免總部，由雙和罷免領銜人朱約信與Mini、政論節目主持人李正皓、議員張維倩為「倫刪寺」與「伏德宮」揭幕，並公開發表「外好汝甘知」罷免主題曲；雙和罷團表示，二階罷免推動一週以來，收集連署書已達6千份，目標是在4月底達到6萬5千份，呼籲民眾踴躍支持連署。

    雙和罷團位於中和的罷免總部，今天以輕鬆詼諧的形式為罷免總部開張，活動一開始播放罷免主題曲「外好汝甘知」，總部表示已順利取得合法版權，並由朱約信與罷免團隊志工-克勞德劉，共同重新填詞，將罷免的核心概念無融入原曲，以台式饒舌方式呈現，歌曲諷刺藍委將台灣預算刪光光，呼籲台灣民眾一起來簽連署。

    李正皓指出，雙和地區是傳統的藍營票倉，因此罷團在此推動罷免很不容易，才第一週就拿到6千份的連署書，若能罷免成功，不管補選上的立委是藍是綠，都會給他們帶來警惕，莫要辜負選民的期待。

    朱約信說，罷團士氣如虹，會繼續努力推動連署，他預告將於29日（六）在中和四號公園-八二三反共紀念碑前舉辦「329反共音樂會」，此外，雙和罷團的LED車，以「土窯雞」、「修理紗窗」的風趣配音與動畫呈現，目前已在雙和地區巡迴展出，引起雙和在地民眾的拍照打卡風潮，朱約信今天下午14點至16點，由他擔當司機助手與一日小編，並全程網路直播，呼籲民眾一起站出來，踴躍支持罷免行動。

    「雙和罷團」22日成立罷免總部，由雙和罷免領銜人朱約信與Mini（左二及左三）、政論節目主持人李正皓（左一）、議員張維倩（右一）揭幕。（記者翁聿煌攝）

    「雙和罷團」22日成立罷免總部，由雙和罷免領銜人朱約信與Mini（左二及左三）、政論節目主持人李正皓（左一）、議員張維倩（右一）揭幕。（記者翁聿煌攝）

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