國民黨台南市黨部涉死亡連署案 藍營人士：犯罪行為不能推給領銜人

國民黨台南市黨部因為罷免綠委案出現大量死亡連署情形日前被檢調搜索，還有2名黨工羈押禁見。（資料照）

2025/03/22 12:25

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨台南市黨部因為罷免綠委案出現大量死亡連署情形，日前被檢調搜索，還有2名黨工遭羈押禁見，藍營法界人士今日表示，罷免是一種多方複式動員的公共政治活動，不能把犯罪行為責任全部推給領銜人，這位人士還說，地方檢調機關應該有受到指揮辦案影響，國民黨律師團已經介入並陪同出庭，未來包括台北、台南的各方法界力量都會投入協助。

國民黨昨天質疑罷免國民黨立委游顥、馬文君、丁學忠、鄭正鈐以及新竹市長高虹安的公民團體連署資料被中選會認定有偽造情事的前5名，外界好奇黨內律師團是否會主動告發這些罷藍團體？

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黨內人士回應，如果從黨中央來思考這個問題並不適合，因為涉及到每一個被罷免人權益，應該是由個別被罷免人出來告發，國民黨中央「不是適格回答的主體」，他強調，被罷免的不是黨中央，而是個別選區的立委，告發連署偽造問題應該如同林俊憲、王定宇自行提告。

黨內人士表示，對於罷免連署爭議，檢調單位應該每一個案子都查，但現在很明顯都只辦國民黨，「這就是差別待遇」，尤其在台南市，地方檢調機關應該有受到指揮辦案影響。

有關台南市黨部黨務人員因為罷免連署出現死亡連署，被追究法律責任，藍營法界人士表示，犯罪行為一定有行為人，「Who did it?（誰做的?）」他強調，罷免是一種多方複式動員的公共政治活動，領銜人或經手人蒐集各地連署書，或有人幫忙蒐集提供，這些連署文書經常不是領銜人或經手人親辦，而是一種多人多層次的分工，到底誰才是真的行為人，檢方應該確認清楚，不能夠囫圇吞棗，傷及無辜，把責任全部推給罷免案領銜人。

此外，針對前國民黨副秘書長張雅屏今日呼籲黨主席朱立倫、組發會主委許宇甄主動對外聲明，為台南市黨部涉及死人連署承擔責任，這位人士不以為然表示，張雅屏應該是從過去地方服務的經驗來思考，目前張雅屏並不在黨務體系，「其觀察與事實不符」，況且刑事案件目前偵辦中，如果突然有人跑出來主張，「這也怪怪的！」

這位人士還說，「哪有人對偵審中的案子突然間說你應該怎麼說、怎麼說，真的沒有sense！」「還有人在押，就說誰應該出來，好像先做影射，等於是拿偵查中的事情來說事，好像不恰當！」

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