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    上任後首次訪美成果豐 陳其邁：讓世界看見高雄

    高市府訪參訪矽谷指標科技公司，會面美超微（Super Micro）董事長梁見後、思科（Cisco）資深副總裁Muhammad Issa。（高市府提供）

    高市府訪參訪矽谷指標科技公司，會面美超微（Super Micro）董事長梁見後、思科（Cisco）資深副總裁Muhammad Issa。（高市府提供）

    2025/03/22 09:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁於美西時間3月16日至20日率市府團隊前往美國矽谷與聖荷西，5天行程收穫豐富，除受邀參加輝達GTC大會，還拜訪美超微（Super Micro）創辦人梁見後，及思科（Cisco）資深副總裁Muhammad Issa；陳其邁表示，不僅見證AI的世界趨勢，也讓世界看見高雄作為智慧城市的執行成績。

    陳其邁說明，高雄自去年底即啟動「智慧高雄燈塔計劃」，率先全台發展城市生成式主權AI，這次親臨GTC 2025年度盛會並聆聽黃仁勳執行長現場演講，看見算力效率的突破與AI應用的更多可能，並分別與輝達負責主權AI、機器人與邊緣AI技術、企業行銷與全球AI三大領域的副總裁對話，都可預見AI的發展絕對會是「更快速的實現、更廣泛的應用、更智慧的賦能」。

    他提到，高雄將利用NVIDIA更多先進技術，模擬打造數位孿生城市，用生成式AI助力醫療、交通、防災、社福等各方面智慧治理情境，並以先進算力與AI機器人技術開拓產業升級進展。

    市府訪團把握蒞臨全球科技重鎮「矽谷」機會，參訪世界級指標科技大廠美超微、思科企業總部。美超微董事長梁見後高度肯定高雄主權AI計畫，並積極交流未來AI與數據中心發展，對於智慧醫療、醫療創新大有助益。

    同時，市府還拜會全球網通市佔率高達8成的領導品牌思科，由資深副總裁Muhammad Issa率隊與會，分享與輝達正合作致力於推動AI普及化的多項技術，並期許在與市府去年中設立「AIoT永續創新研發中心」的基礎下，持續強化在地供應鏈並培育AI人才，將技術持續輸出東南亞，推進高雄在全球AI產業鏈的地位。

    訪美行程順利結束，市府訪團成功鏈結NVIDIA、思科、美超微等國際科技大廠，並以「智慧高雄燈塔計劃」的進程與願景，與國際大廠、新創加速器、市政單位及頂尖學府深度交流，讓世界看見高雄的領先競爭力，同時考察加州港灣水岸經濟以及智慧交通（Waymo自駕車）、智慧醫療、智慧工廠與機器人等多項AI落地應用技術，未來高市府將持續現有高雄AI產業發展基礎，強化推動國際合作，打造高雄成為全球AI治理與創新應用的領航城市。

    陳其邁市長致贈「珍奶禮盒」予聖荷西市長Matt Mahan。（高市府提供）

    陳其邁市長致贈「珍奶禮盒」予聖荷西市長Matt Mahan。（高市府提供）

    陳其邁市長造訪史丹佛大學與台裔學者王志弘教授，交流AI在醫療公衛領域應用。（高市府提供）

    陳其邁市長造訪史丹佛大學與台裔學者王志弘教授，交流AI在醫療公衛領域應用。（高市府提供）

    陳其邁與矽谷台裔新創科技社群餐敘，肯定台灣人才耀眼世界舞台。（高市府提供）

    陳其邁與矽谷台裔新創科技社群餐敘，肯定台灣人才耀眼世界舞台。（高市府提供）

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