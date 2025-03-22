召「亡靈大軍」連署罷免國民黨南市黨部副主委羈押禁見 黃帝穎：最重30年徒刑

律師黃帝穎。（資料照）

2025/03/22 09:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動罷免民進黨立委林俊憲、王定宇，一階罷免提議皆未通過，且有逾百死人連署、涉偽造文書，檢調懷疑有「亡靈大軍」參與，台南地檢署昨天搜索國民黨台南市黨部，凌晨當庭逮捕台南市黨部副主委莊占魁與劉姓被告並聲押禁見，台南地院晚間裁准，全案擴大偵辦中；對此律師黃帝穎表示，偽造文書一罪一罰最重30年徒刑，律師團已陸續協助告發提出死人連署的領銜人行使偽造文書罪。

黃帝穎昨晚在臉書PO文表示，國民黨台南黨部莊副主委等涉偽造罷免連署遭當庭逮捕並聲押，台南地院今裁定羈押禁見，國民黨青年或黨工涉嫌抄名冊罷綠委，竟出現大量死人連署，因為死人不可能連署，法律意義上，死人連署書就是「偽造文書罪」的鐵證。

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黃帝穎指出，檢察官蒐證嚴謹，才能連過兩關，第一關：檢察官成功說服法院裁准搜索票，才能搜索國民黨台南黨部；第二關：檢察官成功說服法院羈押庭，才能裁准羈押禁見莊姓副主委及劉姓被告。

黃帝穎直言，偽造文書一罪一罰最重30年徒刑，台南偽造超過200死者連署罷免，每一死者被偽造文書，均為5年以下徒刑，刑法最重30年徒刑，檢察官打擊犯罪維護民主，獲得法院支持，律師團已陸續協助告發提出死人連署的領銜人行使偽造文書罪。

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