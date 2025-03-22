日自衛隊前幕僚長岩崎茂獲聘政院顧問 陳文甲：台日軍事合作再深化

日自衛隊前幕僚長獲聘政院顧問 ，開南大學國家暨區域研究中心主任陳文甲受訪時分析，顯示台日的實質軍事合作將進一步深化，具有極高象徵意義與戰略意涵。 （美聯社檔案照）

2025/03/22 07:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨（21）日證實，聘前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂為政務顧問，任期為一年。據了解，此是由民進黨立委王定宇居中牽線。開南大學國家暨區域研究中心主任陳文甲受訪分析，此一人事安排無疑對中國形成強烈的政治信號，也顯示台日的實質軍事合作將進一步深化，具有極高象徵意義與戰略意涵。

「朝日新聞」表示，岩崎茂的任命被認為是台灣希望在安全保障領域加強與日本的合作關係的表現。然而，這一任命可能會引發中國方面的不滿。日本內閣官房長官林芳正昨在記者會談到岩崎茂擔任台灣政務顧問時表示，岩崎茂已從公職退休，日本政府沒有立場評論。

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陳文甲分析，此一人事安排具有極高象徵意義與戰略意涵，無疑對中國形成強烈的政治信號，也顯示台日的實質軍事合作將進一步深化，因為岩崎茂具備豐富的軍事資歷與廣泛的軍政人脈，尤其曾在日美防衛合作及同盟政策的規劃與執行上扮演重要角色。

陳文甲說，岩崎茂擔任顧問後，將有助於台日雙方在軍事外交、情報共享、危機管理與災害應變等多領域合作更加深入。未來一旦印太與台海區域發生突發事件時，台日將有更大機會建立有效的協同處置機制，並在軍事戰略規劃上的得以深入與具體協商。

陳文甲指出，日本退役將領在政策制定過程中仍具有相當大的影響力，儘管岩崎茂退役後不再具備直接指揮權，但透過他與防衛省、智庫、國會議員及現役軍官的「官方」與「非官方」管道交流，依舊能夠影響日本防衛政策的形成過程，尤其能提升日本政軍界對於台灣安全問題的重視。

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