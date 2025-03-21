新書《地下帝國》 透過光纖電纜和美元支付系統等手段 美國穩坐全球霸主

TVBS今日舉辦新書《地下帝國》座談會，分析美國如何以光纖電纜和美元支付系統等手段控制全球穩坐霸主地位。（記者吳哲宇攝）

2025/03/21 19:56

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國總統川普重返白宮執政，即將進入100天，多項強硬的關稅、外交政策，不僅對國際政經局勢產生不容忽視的影響，同時也增加不確定性。TVBS今日舉辦新書《地下帝國》座談會，分析美國如何以光纖電纜和美元支付系統等手段控制全球穩坐霸主地位。

TVBS今天和淡江國際事務戰略研究所、中華戰略前瞻協會，在福華飯店共同舉辦此書座談會，由錢怡君主持，邀請包括淡江大學戰略所長李大中、淡江大學整合戰略研究中心顧問林穎佑、淡江戰略所助理教授歐陽睿、台灣資安大聯盟副祕書長沈家生等人與談。

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李大中教授藉由主題分享時間，指出過去部分觀察者，探究美中兩大強權之間的『新冷戰』，大多聚焦於軍事實力、經濟能量、外交結盟等傳統上，顯而易見的硬指標，忽略《地下帝國》所強調的關鍵議題，也就是包括美元清算系統、金融支付體系、半導體供應鏈等面向的權力網路，李大中認為，美國即是透過上述領域的掌控，實現貫穿《地下帝國》全書的關鍵字「相互依存關係之武器化」，迫使盟友或對手就範，確保其霸權領導地位的半壁江山。

林穎佑教授則以美中兩強交鋒為主題，強調中國深知美國如何運用經濟武器的『控制』手段，因此也曾經嘗試各種因應措施，例如：推動人民幣國際化、發展CIPS（人民幣跨境支付系統），期望達到去美元化與金融體系抗衡，以及在科技產業上進行自主研發，朝自主化方向前進，但從結果來看，目前仍無法擺脫《地下帝國》的束縛。

歐陽睿教授以國際政治經濟角度，分析美國之所以能在經濟網路中扮演核心角色，其中一大原因便是利用國際規則及制度的安排，因此他認為，其他國家大多只能放棄部分自主性，換取更大的經濟及安全利益。最後，資安專家沈家生，從資安角度探討美國的監控網絡如何運作、美國法律又是如何支持這一切？並對比美國、歐洲與中國在數據治理上的異同。

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