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    首頁　>　政治

    國民黨台南市黨部副主委羈押禁見 謝龍介4點聲明

    國民黨台南市黨部副主委莊占魁收押禁見，國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介（右1）發表回應及4點聲明。（資料照）

    國民黨台南市黨部副主委莊占魁收押禁見，國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介（右1）發表回應及4點聲明。（資料照）

    2025/03/21 19:19

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南地檢署偵辦立委罷免提議人名冊涉及不法案件，檢察官昨傳訊國民黨台南市黨部副主委莊占魁及4名黨工到案，經複訊莊占魁及劉姓黨工遭當庭逮捕，並向台南地院聲請羈押獲准。國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介發4點聲明回應。

    謝龍介表示，尊重司法，基本上檢調看證據辦案都是尊重，但如果有政治力介入，希望檢調不要淪為政治打手。「此時選擇性重辦這個案子」，不符比例原則，連署都要依法依規，因他還沒看到這次的偵查內容，還是要待檢調釐清案情。

    謝龍介也透過臉書發表4點聲明，並強調即日起將全力投入支援各地二階段罷免民進黨委員行動。

    一、台南地院昭告天下，陳啟昱掏空台鹽，可以交保，國民黨連署出錯，必須羈押。

    二、林俊憲5件偽造，王定宇3位，就要搜索，就要羈押，此時此刻，罷免本黨游灝，造假14件，罷免高虹安13件，罷免馬文君11件，罷免丁學忠10件。懇請各地地檢署勿枉勿縱，以同等比例偵辦。

    三、敬告賴清德總統，追殺國民黨，救不活大罷免；劍指謝龍介，拉不起林俊憲。

    四、本人即日起，全力投入支援各地二階段罷免民進黨委員行動。

    對於民進黨立委林俊憲酸問為何在立法院沒看到他？身為主委知不知情？謝龍介說，這段時間都在立法院，少參與黨部事務，但身為主委，有任何政治效應都是針對他而來，今天中午前就已趕回台南；他喊話林俊憲不必見獵心喜，不必因想選台南市長民調落後，來蹭他的熱度提高知名度。

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