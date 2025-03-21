為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鼓吹武統中配「亞亞」限期離境 羅文嘉：不處理會像癌細胞蔓延

    海基會祕書長羅文嘉。（海基會提供）

    海基會祕書長羅文嘉。（海基會提供）

    2025/03/21 19:04

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中配「亞亞（劉振亞）」因「鼓吹武統」被廢止居留權並限期離境，海基會祕書長羅文嘉今（21日）強調，支持政府做法，這一定要處理，不然會像癌症一樣蔓延，並吞噬掉正常的運作。

    羅文嘉表示，海基會一直站在服務中配的第一線，他近期才與幾位中配網紅座談，聽取他們在台生活的經驗，也有很多中配認同台灣的民主等價值，認同這樣的生活方式，所以選擇來台，而中華民國台灣也歡迎這些認同台灣、認同民主制度，願在這邊落地生根，加入「台灣民主大家庭」。

    羅文嘉指出，如果言論自由是為了要摧毀、破壞、改變甚至消滅民主制度，那就不在言論自由的範疇裡，這在幾乎所有民主國家都是不被允許的。海基會支持政府依法落實執行違反規定的個案。這些網紅並不是不知道這些事情不應該做，既然知道不應該做，為什麼還要宣揚武統呢？很有可能是中國對台灣的大型統戰，中配網紅是其中一種運用的力量。

    對於劉振亞盼留在台灣照顧小孩，羅文嘉強調，這位中配做為母親，應該要非常清楚知道要怎麼保護小孩，但從網路上看到，這位中配會將小孩拿來做政治訴求的工具，甚至講說要武統，「很難想像一個媽媽會這樣子」，所以她現在以小孩為訴求想留下，「我會保留蠻大的問號」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播