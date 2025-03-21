鼓吹武統中配「亞亞」限期離境 羅文嘉：不處理會像癌細胞蔓延

海基會祕書長羅文嘉。（海基會提供）

2025/03/21 19:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕中配「亞亞（劉振亞）」因「鼓吹武統」被廢止居留權並限期離境，海基會祕書長羅文嘉今（21日）強調，支持政府做法，這一定要處理，不然會像癌症一樣蔓延，並吞噬掉正常的運作。

羅文嘉表示，海基會一直站在服務中配的第一線，他近期才與幾位中配網紅座談，聽取他們在台生活的經驗，也有很多中配認同台灣的民主等價值，認同這樣的生活方式，所以選擇來台，而中華民國台灣也歡迎這些認同台灣、認同民主制度，願在這邊落地生根，加入「台灣民主大家庭」。

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羅文嘉指出，如果言論自由是為了要摧毀、破壞、改變甚至消滅民主制度，那就不在言論自由的範疇裡，這在幾乎所有民主國家都是不被允許的。海基會支持政府依法落實執行違反規定的個案。這些網紅並不是不知道這些事情不應該做，既然知道不應該做，為什麼還要宣揚武統呢？很有可能是中國對台灣的大型統戰，中配網紅是其中一種運用的力量。

對於劉振亞盼留在台灣照顧小孩，羅文嘉強調，這位中配做為母親，應該要非常清楚知道要怎麼保護小孩，但從網路上看到，這位中配會將小孩拿來做政治訴求的工具，甚至講說要武統，「很難想像一個媽媽會這樣子」，所以她現在以小孩為訴求想留下，「我會保留蠻大的問號」。

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