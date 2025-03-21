高雄大罷免加溫！邱議瑩「挺罷免應援車」上路

民進黨立委邱議瑩的「挺罷免應援車」，在高雄各地趴趴走。（圖擷自邱議瑩臉書）

2025/03/21 18:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大罷免加溫，民進黨立委邱議瑩的「挺罷免應援車」，開始在高雄各地趴趴走，6名綠營立委明天（22日）也將在旗山舉行「顧台灣、顧未來」宣講。

高雄8席區域立委都是民進黨籍，並無可罷的藍營立委，但高雄其實有不少人的戶籍設在外縣市；立委賴瑞隆說，他的服務處最近接獲設籍苗栗、新竹等縣市民眾，想索取罷免單，高雄8位立委服務處都會提供罷免單。

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立委邱議瑩上週日已在在五甲龍成宮，舉辦「挺台灣、護未來」宣講，她更進一步把「挺罷免應援車」開上街頭，要全高雄跑透透，透過電視牆，讓更多市民了解藍白亂刪預算、毀憲亂台，更影響高雄的未來，她也歡迎支持者上傳合照。

立委許智傑則預計明天（22日）下午4點半至5點半，在旗山鯤洲宮（旗山區中洲路84號）舉辦「顧台灣、顧未來」宣講，包括立委賴瑞隆、邱議瑩、李昆澤、邱志偉、李柏毅都會到場助講。

許智傑強調，大罷免進入白熱化階段，歡迎大家一起站出來，向預算亂刪、親中媚共的不適任立委大聲說不！終結國會藍白繼續做亂，幫忙台灣撥亂反正回到正軌。

此外，民進黨「人民是頭家」政策宣講，預計全台進行8場宣講，高雄場將於3月29日下午3點半至6點，在號稱「高雄民主聖地」的三民公園舉行，包括行政院長卓榮泰和行政團隊、高雄市長陳其邁與在地8位立委都會到場。

藍營方面，提案罷免立委黃捷、許智傑的團體，日前已到中選會補件；國民黨高市黨部主委、立委柯志恩敲定27日晚間舉辦「守護綠營、人民作主」宣講會，找來民眾黨黨主席黃國昌等人贊聲，地點則從三鳳宮改到五甲龍成宮。

柯志恩表示，原先場地有出借困難，可以理解體諒，不給廟方為難，但對於背後的施壓干擾，絕不退縮，希望大家一起站出來、大聲說：「反惡罷、反惡搞、還我民主，人民做主!」

「挺罷免應援車」要在全高雄跑透透，透過電視牆，讓更多市民了解藍白亂刪預算。（圖擷自邱議瑩臉書）

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