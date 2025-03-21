台南黨部遭搜索！國民黨反擊：罷藍團體偽造連署最多 司法從未偵辦

國民黨指出，據中選會資料，罷免連署偽造情事最多的是罷免藍營立委的團體，卻從未有司法偵辦。（截圖自國民黨臉書）

2025/03/21 18:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台南市黨部因涉罷免綠營立委有死亡連署，昨被檢調搜索。國民黨今指出，台南地檢署以最高規格火速辦案，結果現在中選會資料一出，偽造情事最多的是罷免藍營立委的團體，居「罷」榜前5名，卻從未有司法偵辦，「罷藍採縱容，罷綠採專制」，顯然是司法打壓的行徑。

國民黨表示，根據中選會公布的最新資料，經中選會認定罷免團體連署資料有偽造情事的前5名分別為罷免國民黨立委游灝團體（14件），罷免新竹市長高虹安團體（13件），罷免國民黨立委馬文君團體（11件），罷免國民黨立委丁學忠團體（10件），罷免國民黨立委鄭正鈐團體（8件）。

請繼續往下閱讀...

國民黨說，「結果放著前5大偽造文書集團不查，突襲式旋風辦理國民黨台南市黨部，放眼全世界，恐怕只有賴清德政府能想出這種以大規模罷免行動及『#綠色恐怖』的司法清算來對付在野黨的荒謬手段。這種『好鬥』與『專制』的統治思維，不僅踐踏國會制衡機制，更讓國際社會看清民進黨政權的惡質與傲慢。」

國民黨批評賴政府操控司法機關，以近乎恐嚇的手段打壓人民言論與自由，全面鎮壓異己聲音，這種作法已嚴重背離民主法治的基本精神，並強調「國民黨在此鄭重聲明，絕不會在高壓統治與政治迫害下屈服，也絕不向濫權低頭！」

國民黨還說，當前政府公布所謂「賴17條」形同準戒嚴，後立即啟動全黨動員推動罷免，接著就明目張膽開始針對國民黨發動政治追殺，目的昭然若揭，就是要以行政權力製造恐懼，以政黨發動鬥爭，以司法手段噤聲異己，踐踏民主法治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法