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    不只「亞亞」！中配小微、恩綺廢止居留許可 限期離境

    移民署今日發布，中配網紅「小微」（圖左）、「恩綺」皆被廢止居留許可，並限期離境。（左擷取自抖音，右擷取自Threads，本報合成）

    移民署今日發布，中配網紅「小微」（圖左）、「恩綺」皆被廢止居留許可，並限期離境。（左擷取自抖音，右擷取自Threads，本報合成）

    2025/03/21 17:54

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕劉姓中配網紅「亞亞」被移民署廢止依親居留許可後，移民署今日發布，中配網紅「小微」、「恩綺」皆被廢止居留許可，並限期離境。

    移民署今日發布聲明表示，針對某名中國配偶以「小微」名稱，於網路發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅我國主權之鼓吹武統侵略言論。移民署表示，經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

    此外，另名中國配偶「恩綺」亦因發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「臺灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，經移民署依相同程序，作成廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境等處分。

    移民署重申，秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定之堅定立場不變。並再次對於近期網路謠傳移民署未積極查處等不實言論，予以嚴正駁斥。移民署亦表示，絕大多數的新住民朋友們，都認同臺灣崇尚民主自由的核心價值，在這塊土地上落地生根，呼籲國人只有團結，才能避免分化，共同守護我國民主自由體制。

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