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    立院直播叫郭昱晴端茶小妹挨批 游智彬：老女人叫妳小妹說我物化女性

    新黨副秘書長游智彬帶著直播器材召開記者會，自稱是為了捍衛新聞自由，並秀出立院採訪證。（記者陳逸寬攝）

    新黨副秘書長游智彬帶著直播器材召開記者會，自稱是為了捍衛新聞自由，並秀出立院採訪證。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/21 16:58

    〔記者劉宛琳／台北報導〕新黨副秘書長游智彬今在立法院議場二樓直播，批評民進黨立委郭昱晴是端茶小妹、只會幫民進黨團總召柯建銘倒茶倒水，引發民進黨立委不滿佔領主席台。游智彬下午在立法院大門口舉行記者會再批郭昱晴，「妳一個老女人我叫妳小妹說我物化女性」。

    游智彬說，民進黨說他物化女性，但民進黨在那邊討女人、討客兄都沒有物化女性？許信良有去酒店？趙天麟有去睡中國的女人，鄭文燦有去嫖妓沒有？郭昱晴為什麼不敢說，他們去嫖妓破壞家庭才是物化女性。

    游智彬說，他只是說郭昱晴這個「萬老師」在那邊舉牌才叫舉牌小妹，「我說妳舉牌小妹哪裡是污辱妳？妳這個老女人我叫妳小妹不是恭維，說我物化女性，這就是民進黨的口吻嗎？」他還說，民進黨怕他出版民進黨版的金瓶梅，裡面都是聯電創辦人曹興誠、賴清德總統和民進黨議員張志豪去酒店的事。

    游智彬諷刺民進黨整天不開會，都在討論他，是怕他那本民進黨版金瓶梅出版嗎？而且他有記者證為什麼不能進去，他只是不想讓立法院長韓國瑜難為，他也要民進黨立委吳思瑤不要聲東擊西。

    游智彬說，他進去議場就叫物化女性，趙天麟討女人都沒事，「我很愛老婆，跟你們這些民進黨的男人都不一樣」。郭昱晴可憐、沒用啦，說她是泡茶小妹就說他侮辱，「妳一個老女人我叫妳小妹說我物化女性」。

    游智彬更直接要求郭昱晴跟他辯論，「她的立法水準有我這個一屆庶民沒有領薪水的高嗎？」萬老師連國字都不懂，當然是幫柯建銘泡茶泡水在那邊舉牌，他是合理的評論。

    游智彬說，民進黨今天就不想要開會，拿他來生事，這是民進黨的慣性，逃避開會讓國家空轉，況且他現在人已經不在現場了。游續批民進黨傷害新聞自由，他是以記者身分進去，一直誣陷他是陳玉珍助理還是記者還是市政顧問，他都是，但他都是無給職沒有領薪。

    游智彬還爆料，今天中午民進黨已經施壓他所屬公司的媒體老闆，下一次不准發他記者證，真的有夭壽。

    游再批郭昱晴連國字都不懂當什麼立委，笑死人，民進黨的打手、走狗而已，水準太低了。

    對於民進黨批評他代表中國，游智彬批評，民進黨只會抹紅、抹黃、抹黑，又批評民進黨立委吳秉叡睡什麼人，自己出來講，還有民進黨立委張宏陸告他亂說，結果法院不起訴。

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