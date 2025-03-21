海巡加薪8089人受惠！管碧玲公布調整結果 文中「暗藏密碼」

海巡人員加薪，管碧玲說「真的有感」。（海巡署提供）

2025/03/21 16:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統賴清德今（21）日宣布國軍志願役加薪，海委會主委管碧玲在臉書發文致謝，她說，海巡軍職同仁的薪資待遇，這次終於做到「同步」提升，一直爭取海巡「起薪4萬」，這個理想終於達成。她透露，直到今天總統公布，才知道每一層級臨時加碼1000元，謝謝總統給的「驚喜」。

從管碧玲臉書貼出的公文可以發現，她3月19日簽核的公文，海巡每層級分別增加2000、3000、4000元；她說，直到總統宣布，才知道他臨時均加碼1000元，「有驚喜，有感受到總統的心意」。

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管碧玲說，感謝總統提升、加碼官士兵福利，行政院於昨日核定修正國軍志願役勤務加給表，今年4月1日起，基層起薪從41350元至53350元不等，海巡起薪4萬以上，終於圓了她的夢想。

她附上公文及表列增新圖表，她說，從附圖可以知道，海巡士官兵調整後的所得，讓海巡真的有感，總共受惠達8089人。

她表示，海巡守衛海疆、保護人民，從執法到備援，從巡防到救援，從陸域到海域甚至空勤吊掛，365天24小時不分晝夜隨時出勤，她認為，海巡是用生命在守護國家安全，對海巡而言，「加薪是起碼應該做的」。

她提出展望，指海巡還有輪班輪休人員的深夜危勞性勤務津貼，仍需要努力爭取，這部分適用的是海上的警職同仁；另海巡的雷操手工作壓力與重要性是重中之重，目前的加給還不如國防部同職務的標準，還要努力。

管碧玲代表海巡人員感謝賴總統、行政院卓院長，也特別感謝人事行政總處人事長蘇俊榮。她說，過去國軍的福利調整之後，海巡必須另案申請比照，不一定百分之百可以比照，這次是首次採用二合一審查，讓海巡軍職人員與國軍同步受惠，所以，整個方案在海委會的公文程序完成以後，行政院才能最後定案。

管碧玲秀出3月19日簽核的公文「暗藏密碼」，紅框加薪數目由總統賴清德臨時加碼1000元。（取自管碧玲臉書）

海巡人員加薪一覽表。（取自管碧玲臉書）

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