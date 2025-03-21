北市中正區老屋破敗藏危機！吳沛憶、徐立信促速拆打造社區休憩綠地

立法委員吳沛憶、台北市議員徐立信及在地龍興里長陳月容邀集國產署及相關局處至中正區和平西路二段70巷8號現場會勘老舊建物。（吳沛憶辦公室提供）

2025/03/21 16:40

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市中正區和平西路二段70巷8號旁一處國產署管理的老舊建物，因年久失修、外觀破敗不堪，現場僅以鐵皮圍籬和防護網簡單覆蓋，難掩潛在危險。里長及周邊居民憂心建物有倒塌風險，盼儘速處理。立法委員吳沛憶、台北市議員徐立信及在地龍興里長陳月容昨邀集國產署及相關局處至現場會勘，討論危樓後續處置及環境改善方案。

吳沛憶指出，台灣地震、颱風頻繁，像是去年4月大地震及10月山陀兒颱風，都造成建物毀損、鐵皮脫落砸民宅等意外。且台北市老屋多，安全隱患不容忽視，建物安全是重中之重；她認為，該建物閒置多年，外觀殘破，長期未善用，應評估拆除，消除民眾安全疑慮，建物拆除後可開放空間作為公共設施或社區綠地。

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吳沛憶、徐立信建議，後續可協調產業發展局共同協助，進行綠美化工程，並於拆除及改善完成後，委由中正區公所代為管理維護。吳沛憶表示，台北市地狹人稠，公園綠地面積少，希望這塊閒置土地能夠造福社區、回饋地方居民。

吳沛憶強調，城市的安全與宜居，需要中央與地方共同努力，很高興能和中正萬華地方上的夥伴一起推動改變，目前中央國產署和台北市政府財政局轄下仍有許多閒置建物及土地，有部分年久失修有安全疑慮，應清查使用情形並活化，若有安全疑慮則需盡快規劃拆除，除強化安全性，也應將閒置空間做更妥善利用、造福民眾。

立法委員吳沛憶、台北市議員徐立信及在地龍興里長陳月容邀集國產署及相關局處至中正區和平西路二段70巷8號現場會勘老舊建物。（吳沛憶辦公室提供）

立法委員吳沛憶、台北市議員徐立信及在地龍興里長陳月容邀集國產署及相關局處至中正區和平西路二段70巷8號現場會勘老舊建物。（吳沛憶辦公室提供）

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