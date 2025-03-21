廢止「憲法訴訟法」法官人數限制公投案 中選會將舉行聽證

民團「人民作主志工團」日前發起連署公投提案，訴求廢止「憲法訴訟法」、「公職選罷法」等爭議修法。（記者李文馨攝）

2025/03/21 16:27

〔記者李文馨／台北報導〕民團「人民作主志工團」向中選會提出4案公投提案，訴求廢止「憲法訴訟法」、「公職選罷法」等爭議修法。中選會今（21日）召開委員會議，審議領銜人趙偉程提出的廢止憲法法庭法官人數限制公投提案，為釐清爭點，將舉行聽證。

至於其餘3案選罷法公投提案，中選會說，因每案提出時間點不同，皆會依法律所定辦理相關事宜。

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趙偉程2月領銜提出「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即「前項【按指：憲法法庭判決前】參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人」（嗣由總統於2025年1月23日公布）之規定，應予廢止？」的公民投票提案。

中選會今天召開委員會議審議此公投提案，會後透過文字說明表示，此全國性公民投票案提案經審議後有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。有關全國性公民投票案最新進度，民眾可至該會網站「全國性公民投票專區」查詢。

根據提案理由書，此案由人民作主志工團發起，理由書內文指人民作主志工基於對自由民主憲政秩序的信仰，不能坐視憲法法庭癱瘓，不能眼看權力分立傾頹，因此選擇站出來，希望全體國人共同努力，成為憲法法庭的後盾，讓憲法法庭知道全體國人需要憲法法庭的運行不墜，且能夠持續維護憲法、守護人權。

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